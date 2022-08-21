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Yozgat Bozok Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak

21 Ağustos 2022 Pazar 08:27
Yozgat Bozok Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaat tarihleri: 19/08/2022-02/09/2022 Cuma günü saat 17.00 kadar.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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