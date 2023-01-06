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Yozgat Bozok Üniversitesi 31 akademik personel alacak

06 Ocak 2023 Cuma 20:59
Yozgat Bozok Üniversitesi 31 akademik personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü 31 akademik personel alacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/login/auth adresi üzerinden elektronik ortamda e-devlet şifresi ile alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi.

Detaylı bilgi için tıklayın...

İLAN.GOV.TR

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