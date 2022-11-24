YOUTUBER'LAR AYDA NE KADAR PARA KAZANIYOR?

Youtuber’lar 100 Bin Görüntüleme İçin Ne Kadar Para Kazanıyor?

Günümüzde farklı amaçlara hizmet veren çeşitli sosyal medya platformları bulunmaktadır. Bu platformlardan en eskilerden biri olan ve hayatımıza yer etmiş mecra Youtube platformudur. Youtube içerisinde video izleme, müzik dinleme, canlı yayın izleme ve Reels adı verilen kısa gönderileri izleme imkanı bulunmaktadır. Youtube platformu özellikle 2000’li senelerin başında hayatımıza entegre olmuştur.

Fakat 2012 senesinden itibaren dijitalleşerek Youtube platformu video izleme sitesinden ziyade para kazanma mecrası haline gelmiştir. Youtube izlenme sayılarında artış yaşanmasının nedenlerden birisi de bu devasa gelişimdir. Youtube içerisinde video yükleyen ve kanala sahip kişiler izlenme miktarına göre ücret kazanmaktadır. Eskiden bu alan ciddiye alınmazken günümüzde Youtuber denilen iş kolu meydana gelmiştir. Artık Youtube üzerinde içerik üreten, video çeken ve kanalı sayesinde gelir elde eden kişilere Youtuber tabiri kullanılmaktadır. Devlet üzerinde vergilerini temin eden ve normal iş statüsünde çalışan insanlara denk konumda bulunurlar. Youtuber olan kişiler kanallarına istedikleri şekilde özgün videolar yükler. Video yüklemenin belli şartları bulunmaktadır.

Koyulan müzik, görüntü ve efektler telif haklarına sorun yaratmayacak şekilde üretilmelidir. Başkasının izni olmadan görüntü ve video paylaşmak Youtube içerisinde yasaktır. Bu nedenle Youtuber olmak isteyen kişiler kendi başlarına fikir üreterek veya örnek aldıkları içerikleri kendileri yorumlayarak hareket etmelidirler. Youtube video izlenme satın al hizmeti sayesinde yeni kurulmuş kanalların büyümesi ve gelişmesi mümkündür. Çünkü günümüzde milyonlarca kanal ve Youtuber bulunmaktadır. Rekabet ortamının bu denli fazla olması kanalların görülmesini olanaksız hale getirir. Youtube aramalarında popüler kanallar ve videolar yukarıda çıkarken yeni ve az izlenmiş videolar pek önerilmez.

Bu nedenle Youtube izlenme sayıları oldukça önemlidir. Youtube içerisinde izlenme sayısından ne kadar para kazanıldığı da merak konusudur. Youtube üzerinden içerik üreten bireyler Google Adsense hesabı üzerinden izlenme miktarlarını kontrol ederler. İzlenme katsayılarına ve reklam tıklamalarına göre dolar kuru üzerinden kazanç elde ederler. Doların Türk Lirasına oranla daha değerli olması Türk Youtuber sayısındaki artışı da tetikler. Youtube izlenme sayısı 100 bin olan bir videonun ne kadar gelir getirdiği insanlar tarafından sık sık merak edilir. Ancak bu konuda net bir fiyat vermekten ziyade tahmini olarak fiyat belirtmek doğru olacaktır. Çünkü yayın yapılan ülke, videonun uzunluğu, reklam tıklamaları ve videonun izlenme süreleri oldukça önemlidir. 2 saatlik bir videonun 100 bin izlenmesi ile 10 dakikalık bir videonun 100 bin izlenmesi aynı geliri sağlamaz. Aynı şekilde Youtube izlenme sayısının haricinde kanaldaki abone sayısı, videonun beğeni yani like sayısı da oldukça önemlidir. Like sayısının artışı videoları Youtube algoritmasında daha öne çıkartır.

Trendlere giren videoların kazanç ve izlenme oranları oldukça fazla olacaktır. Videonun izlenme sayısı kadar süresi D oldukça önemlidir. Örnek vermek gerekirse 1 saatlik bir videoyu 100 bin kişi izlemiş ise ancak bu kişiler videoda 2 şer dakika bulunmuş ise bu kötü bir izlenmeye denk gelecektir. Fakat başka bir video 50 bin izlenmeye sahipken kullanıcılar 30 dakikadan fazla videoda bulunmuş ise 100 bin izlenen videoya nazaran kazancı çok daha fazla olacaktır.

Bu nedenle video üretirken akıcı, sürükleyici ve insanları bağlayıcı şekilde içerik üretmek daha doğru olacaktır. Ancak genel yorum ve analizlere dayanarak ortalama veriler göz önünde bulundurulduğunda 100 bin izlenen bir video 100 ile 500 dolar arasında kazanç sağlamaktadır. Bu rakamlar tamamen ortalama verilere göre ele alınmış fiyatlandırmadır.

Youtuber’lar Tek Bir Videodan Ne Kadar Kazanıyor?

Youtuber olan kişilerin ne kadar gelir elde ettikleri oldukça merak konusudur. Bu durum aslında sanatçı kişiler ve şarkıcılarda olan gelir dağılımına eşittir. 100 Türk Lirası kazanan sanatçı olduğu gibi milyonlarca lira kazanan sanatçılarda bulunur. Aynı durum Youtube içerisinde içerik üreten Youtuber kişiler içinde geçerlidir. Youtube izlenme sayısına ve birçok faktöre göre videodan elde edilen gelir değişkenlik gösterir.

Youtube içerisinde eklenen videoların hangi ülkeden izlendiği en önemli etkenlerden biridir. Google Adsense dolar bazında hesaplama yapsa da tıklamaları ülkelere göre fiyatlandırır. Örnek vermek gerekirse Amerika Birleşik Devletlerinden 100 bin kişinin videonuzu izlemesiyle Türkiye içerisinden 100 bin kişinin videonuzu izlemesi aynı geliri sağlamaz. Bu nedenle international olan kanallar ve yurtdışı kanalları Türk Youtuber’lara nazaran daha fazla gelir elde eder.Ancak Youtube izlenme sayısı gelir hesaplarken en önemli etkenlerin başında yer alır. Bu nedenle yeni kanalların izlenme sayılarını arttırmak için değişik içerikler üretmesi gerekir.

Yeni kurulan kanalların görülmesi ve büyümesi bilinen ve popüler olan kanallara nazaran oldukça zordur. Bu nedenle Youtube izlenme satın al desteği sayesinde sitemizdeki adımları takip ederek hizmet ve bilgi alabilirsiniz. İzlenme sayınızın artması kanalın büyümesi ve daha fazla gelir elde etmenize imkan sağlar. Youtube kazancını etkileyen diğer faktörlerden birisi de reklamlardır. Youtube videoları içerisinde Google ve Youtube entegresiyle çeşitli reklamlar gösterilir. Bu reklamların türüne, uzunluğuna, ülkesine ve tıklanmasına göre gelirlerde değişkenlik yaşanır. Aynı şekilde videoların süresi ve etkileşimi de oldukça önemlidir. Videoları beğenen ve yorum yapan kişi sayısına göre gelirde ve etkileşimde artış yaşanmaktadır. Örnek vermek gerekirse yüklenen bir video 2 saat içerisinde 1 milyon izlenme, 200 bin beğeni ve 1000 adet yorum olması halinde Trendlere 1. sıradan giriş yapacaktır. Bu sayede bütün ülke vatandaşlarının videoyu görmesi mümkün olur. Bazı kanallarda bu tarz dengesiz izlenmelere ve dalgalanmalara rastlanabilmektedir.

Her videosu ortalama 20 bin izlenen kanalın bir videosu 2 milyon izlendiği görülebilir. Muhtemelen o video belli algoritmalarda fazla arandığı için ön planda yer almıştır. Youtube izlenme sayısını arttırmak için izlenme satın almak ve özgün içerik üretmek oldukça önemlidir. İlgi çekici içerikler daha çok insan tarafından izlenmektedir. Sitemiz üzerinden bu konuda bilgi almanız mümkündür.

Youtuber’lar 1 Milyon Görüntüleme İçin Ne Kadar Para Kazanıyor?

Youtube içerisinde videonun getirisi çeşitli faktörlere bağlıdır. Abone sayısı, reklam türü, videonun süresi, like sayısı, yorum sayısı, yayın yapılan ülke gibi yüzlerce faktör bulunur. Youtube videoları 10 dakikanın üzerinde olmak zorundadır. Aksi halde videodan gelir elde etme olanağı bulunmaz.

Videolardan gelir elde etmek için minimum 10 dakikalık videolar koymak gerekmektedir. Videonun süresi ve videoda insanların ne kadar süre durdukları da geliri etkileyen faktörlerden biridir. Youtube izlenme miktarı 1 milyon olan bir videodan elde ettiği gelir insanlar tarafından sık sık merak edilir. Ortalama ve tahmini olarak 1 milyon izlenen bir videodan 750 ile 3 bin dolar aralığında kazanç sağlanmaktadır. Genellikle 1 milyon izlenmede 1000 dolar kazanca yakın kazanıldığı yapılan araştırmalar ile ortaya çıkmıştır.

Fakat belli istisnai durumlar ve etkileşim faktörleri geliri azaltabilir veya arttırabilir. 1000 dolar ise şuanda 20 bin Türk lirasına neredeyse denk şekilde karşımıza çıkmaktadır. Düzenli olarak 1 milyon izlenen videolar üreten kanal aylık iyi bir gelire sahip olacaktır.

Peki Youtuber’lar Ayda Kaç Para Kazanıyor?

Youtuber olan kişiler aylık kazançları oldukça merak konusudur. Bu geliri etkileyen yüzlerce faktör bulunur. Öncelikle Youtuber olan kişinin ayda kaç adet video yüklediği oldukça önemlidir. Genellikle ileri seviyedeki Youtube içerik üreticileri haftada 1 ile 3 video aralığında video yüklemektedir. Gelirleri etkileyen faktörlerden biride bu videoların ne kadar izlendiğidir. İzlenme sayısına ve etkileşime göre gelirler değişkenlik gösterir. Ayrıca bir kanalın önceki videolarının da sürekli izlendiği unutulmamalıdır. Örnek vermek gerekirse düzenli video yükleyen bir kanalın 1 sene önceki videoları da başka kullanıcılar tarafından yeni görülmüş ve izlenmiş olabilir. Buradan çıkan sonuç ise gelir katsayısı zamanla video sayılarının artışı ile katlanarak ilerler. Zamanla rayına oturması halinde eski videolar ve yeni videolar birlikte izlenmektedir.

Kanalı yeni keşfeden bireyler yeni videoları beğenmesi halinde eskilere de göz atmak isteyebilir. Fakat yeni açılan ve video yüklenen kanallarda izlenme çok daha zordur. Kanalın belli bir seviyeye erişmesi için Youtube video izlenme satın al gibi hizmetlerden yardım almak önemlidir. Kanalın belli bir seviyeye erişmesi için bu tarz hizmet ve destekler olumlu şekilde etki edecektir.

Abonelerimi Nasıl Arttırabilirim?

Youtube abone sayısı oldukça önemlidir. Bu nedenle insanlar abone sayısını nasıl arttıracağını merak ederler. Kanala abone olan kişiler yeni video paylaşmanız halinde anında haber olur ve anasayfa kısmına videonuz düşer. Buda abone sayısı aktif ve fazla olan kişiler daha fazla izlenmesi anlamına gelmektedir. Ancak videolarınızı izleyen ve kanala abone olmayan insan sayısı da oldukça fazladır. Birçok insan anonim olarak abone olmadan video izlemeyi tercih ederler.

Anasayfa içerisinde sürekli video önerileri çıkmasın diye abone olmaktan çekinen insan sayısı oldukça fazladır. Abone sayısını arttırmak için Youtube izlenme sayınızı arttırmanız gerekmektedir. Bu artış sonucunda kanalımızı daha fazla insan tanıyacak ve daha fazla kişi abone olacaktır. Abone sayınızı arttırmak için sitemiz üzerinden Youtube izlenme satın al gibi hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Gerekli adımları takip ederek bilgi ve hizmet almanız mümkün olacaktır.