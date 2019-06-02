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Yollarda tatil yoğunluğu devam ediyor! İşte trafikte son durum

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler nedeniyle, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde akıcı şekilde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yollarda tatil yoğunluğu devam ediyor! İşte trafikte son durum

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler nedeniyle, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde akıcı şekilde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

02 Haziran 2019 Pazar 14:17
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Yollarda tatil yoğunluğu devam ediyor! İşte trafikte son durum

BOLU,(DHA)

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde TEM'in Bolu geçişinde yoğunluk devam etti. Trafikte durma yaşanmasa da Bolu Dağı mevkiinde ulaşım yer yer yavaşladı. Yol üzerindeki dinlenme tesisleri de ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle dolarken, trafik ekipleri bölgedeki bazı noktalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görevlendirildi. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlarla hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

GEREDE- KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA UZUN ARAÇ KUYRUĞU

Bolu'da, D-100 yolunun Gerede- Karadeniz bağlantı yolunda trafik, zaman zaman durma noktasına geliyor. Yolda araç kuyruğu yaklaşık 10 kilometreyi bulurken, polis ekipleri aksayan trafik nedeniyle araçlarından inen sürücülere uyarılarda bulundu. Ayrıca bölgede duran araçtakilere su satanlar da polis tarafından uzaklaştırıldı.

DHA

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YollarTatilYoğunlukTrafikSon Durumönce Vatan
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