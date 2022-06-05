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YILIN ÇİFTİ - ENES FURKAN BİLGİÇLİ & NEVİDE ÇİÇEK

Ünlü Organizatör Enes Furkan Bilgiçli ve ünlü  top model Nevide Çiçek dünya evine girmeye hazırlanıyor.

05 Haziran 2022 Pazar 12:17
YILIN ÇİFTİ - ENES FURKAN BİLGİÇLİ & NEVİDE ÇİÇEK

HABER: AZİZ KARATAŞ

Yaptığı başarılı organizasyonlarla adından sıkça söz ettiren ünlü organizatör Enes Furkan Bilgiçli hayatını ünlü top model Nevide Çiçek’le birleştirmeye karar verdi. Dünya evine girmeye gün sayan  İkili önceki akşam ailelerinin tanıştığı bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Düğün hazırlıklarına başlayan Bilgiçli, “Yuva kuruyoruz, çok heyecanlıyız. Düğün hazırlıkları başladı. Zaten Nevide ile çok güzel giden bir ilişkimiz vardı bunu neden resmiyetleştirmiyoruz dedik ve evlenmeye karar verdik” dedi.

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