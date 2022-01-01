Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Yıldız Teknik Üniversitesi, ilanda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usül ve Esaslar kapsamında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili hükümlerine göre Öncelikli Alanlarda araştırma görevlisi alınacak.

Adaylar başvurularını, başvuru süresi içinde şahsen veya posta yoluyla son başvuru tarihi 14.01.2022 mesai bitimine kadar yapabilirler.

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