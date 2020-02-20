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Yeşim Meltem Şişli'ye 9 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. 

20 Şubat 2020 Perşembe 14:50
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Yeşim Meltem Şişli'ye 9 yıla kadar hapis istendi

İstanbul, DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 27 Ocak'ta işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, 31 Ocak'ta savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, şüpheli Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilerek, toplantıda  kadınları ilk defa görmesine ve haklarında hiçbir şey bilmemesine rağmen çok ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak aşağıladığı iddia edilmişti.  Şikayet üzerine Yeşim Meltem Şişli hakkında savcılıkça soruşturma başlatılmıştı. Yeşim Meltem Şişli, 11 Şubat'ta savcılığa gelerek ifade vermişti. Şişli ifadesinde, "Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım" diyerek suçlamaları reddetmişti. 

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAK

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede, Yeşim Meltem Şişli "şüpheli" sıfatıyla; 19 kadın "müşteki", Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise "katılan" sıfatıyla yer aldı. İddianame kabul edilirse şüpheli Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇUNDAN DOSYASI AYRILDI

Öte yandan Yeşim Meltem Şişli ve  Hayat Boyu Öğrenme Merkezi Genel Müdürü Erkan Duyar hakkında "Görevi kötüye kullanmak" suçundan dosyanın ayrıldığı ve valilikten soruşturma izni talep edildiği de belirtildi. 

DHA

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