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Yeşil Brezilya Propolisi Nedir? Faydaları Nelerdir?

Yeşil Brezilya propolisi, içeriğinde 300’den fazla farklı bileşik bulundurur. Yeşil Brezilya propolisi takviyesini diğer ürünlerden ayıran özelliği, içeriğinde bulunan Artepillin-C denilen maddedir.

29 Ocak 2023 Pazar 22:58
Yeşil Brezilya Propolisi Nedir? Faydaları Nelerdir?

Geleneksel kahvaltı sofralarının en değerli parçası olan bal, arıların ürettiği tek mucize değildir. İnsan sağlığı için önemli bir yere sahip olan balın yanı sıra arı sütü, polen ve propolis gibi pek çok yan ürün de farklı amaçlar için kullanılmaktadır.

Çok eski çağlarda keşfedilen ve doğal bir antibiyotik olarak kullanılan propolis, çok yönlü doğal bir üründür. İçeriğinde 240’tan fazla bileşen olduğu saptanan propolis, eski çağlardan beri insanlar tarafından kullanılmaktadır.

Propolis Nedir?

Arıların bitki özü suyu ile kendi bal mumlarını karıştırarak oluşturdukları yeşilimsi yapışkan maddeye propolis denir. Bu madde kovanın kaplanmasında kullanılır.

Arılar, bal dolu kovanlarını dış etkenlerden ve mikroorganizmalardan korumak amacıyla kovanın üzerini propolis ile kaplar.

Propolisin içeriği; arının yaşadığı bölgeye, arı türlerine, bölgeye özgü bitki çeşitliliği gibi faktörlere göre değişiklik gösterir. Örnek olarak Avrupa’daki propolis ile Brezilya’daki propolisin içeriği farklıdır. Yeşil Brezilya propolisi, içeriğinde 300’den fazla farklı bileşik bulundurur. Bitkisel ekstreler grubunda yer alan yeşil Brezilya propolisi, faydalarıyla oldukça öne çıkan bir gıda takviyesi çeşididir.

Yeşil Brezilya Propolisi Faydaları Nelerdir?

Yeşil Brezilya propolisi takviyesini diğer ürünlerden ayıran özelliği, içeriğinde bulunan Artepillin-C denilen maddedir. Brezilya’nın güney doğu bölgesinde yetişen Baccharis dracunculifolia bitkisi, Artepillin C yönünden zengindir. Yeşil Brezilya propolisi, içeriğindeki %6-8 oranında Artepillin C bulunduran tek üründür. Pek çok özelliği ile insan sağlığının korunmasını destekler. Yeşil Brezilya propolisi takviyesinin faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

● Yara iyileşme sürecini hızlandırır.

● Uçukların daha hızlı iyileşmesini ve ağrıların azalmasını sağlar.

● Bağışıklık sistemini güçlendirir.

● Yaygın kış hastalıklarından korur.

● Kan şekerini dengeler.

● Cilt lekelerine iyi gelir.

● Saç dökülmelerini önler.

● Kepeklenme sorununu giderir.

● Ağız ve diş sağlığının korunmasını destekler.

Siz de yeşil Brezilya propolisi gıda takviyesi ürününü kullanmak isterseniz, öncesinde bir sağlık profesyoneline danışabilir, sizin için uygun miktar ve süreyi öğrenerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için https://www.orzax.com.tr/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Bitkisel Ekstreler
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