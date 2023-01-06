"Yerli Motosiklet Seri Üretimi için 18 Yıldır Hazırız"

2007 yılında dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Zafer Çağlayan Bey’in daveti üzerine motosikletlerin seri üretime geçirilmesi için görüşmelere başladık. 2009 yılında Sayın Bakan Nihat Ergün ile başladığımız sürecin devamını sağlamak adına yeni adımlar attık. 2013 yılında Sayın Bakan Fikri Işık’ın görevi devralması ile sürecimize devam ettik. Bu süreçte elektrikli motosiklet ve motomobil(3 lastikli elektrikli vasıta) projeleri için prototipleri tamamlayıp testlere hazır hale getirdik. 2019 yılında Sayın Mustafa Varankbakanımız ile elektrikli motosiklet projesi ve seri üretime geçiş için görüşmelerimizi sağladık.

Motosiklet tanımı bizim için bir tutkudur. 18 yıldır bu tutkuyu bir Türk markası olarak dünyada en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Sayın Bakan Mustafa Varank’ın‘’Yerli Motosiklet İçinde Babayiğitler Arıyoruz’’ açıklaması bizleri çok mutlu etti. Tüm donanımımız ve altyapımız ile 18 yıldır hazırız.

TT Motor A.Ş.