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"Yerli Motosiklet Seri Üretimi için 18 Yıldır Hazırız"

2005 yılında başladığımız, vatanımız için bir görev bildiğimiz motosiklet endüstrisinde Türk markası oluşturma hayali; 2006 yılında Almanya TUV tarafından dünya standartlarında motosiklet üretim şartlarını sağlamamız ve tip onay testlerinin onaylanmasının ardından NP9 Türkiye şase kod numarası ülkemize kazandırıldı. 

06 Ocak 2023 Cuma 11:48
"Yerli Motosiklet Seri Üretimi için 18 Yıldır Hazırız"

2007 yılında dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Zafer Çağlayan Bey’in daveti üzerine motosikletlerin seri üretime geçirilmesi için görüşmelere başladık. 2009 yılında Sayın Bakan Nihat Ergün ile başladığımız sürecin devamını sağlamak adına yeni adımlar attık. 2013 yılında Sayın Bakan Fikri Işık’ın görevi devralması ile sürecimize devam ettik. Bu süreçte elektrikli motosiklet ve motomobil(3 lastikli elektrikli vasıta) projeleri için prototipleri tamamlayıp testlere hazır hale getirdik. 2019 yılında Sayın Mustafa Varankbakanımız ile elektrikli motosiklet projesi ve seri üretime geçiş için görüşmelerimizi sağladık. 

Motosiklet tanımı bizim için bir tutkudur. 18 yıldır bu tutkuyu bir Türk markası olarak dünyada en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Sayın Bakan Mustafa Varank’ın‘’Yerli Motosiklet İçinde Babayiğitler Arıyoruz’’ açıklaması bizleri çok mutlu etti. Tüm donanımımız ve altyapımız ile 18 yıldır hazırız.

TT Motor A.Ş.

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