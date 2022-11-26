Yerli Modugno olarak anılan turizmci şarkıcı Akbaşoğlu, Türsab temsilciliğine aday

Aslen turizmci olan Adil Akbaşoğlu, ülke tanıtımına daha da fazla katkı sağlamak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'ndaki Türsab temsilciligi için meslektaşlarının oylarına talip olduğunu açıkladı. Ogzala Turizm & Blue Bosphorus Ticaret Ltd. Şti. Kurucusu ve Genel Müdürü Hotel Euphrat Nemrut Kurucu & Sahibi Abuzer Aydın Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı'nın Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine, Allegro Turizm A.Ş Kurucusu ve Genel Müdürü Adil Akbaşoğlu ise Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı'nın Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine aday oldu.

TGA II. Dönem Yönetimine TÜRSAB’ı ve Seyahat Acentelerimizi en iyi şekilde temsil etmek adına adaylıklarını açıklamaktan memnuniyet duyduklarını açıklayan duayen turizmciler, 27 Kasım’da 25. TÜRSAB Genel Kurulu’nda yapılacak olan TGA seçimlerine tüm meslektaşlarını davet etti.

Adıyamanlı turizmci Abuzer Aydın'la beraber hareket eden Akbaşoglu neden aday olduğunu açıkladı. Akbaşoğlu açıklamalarında; “Ülkemiz turizmi icin büyük tehlike haline geldiğini düşündüğümüz bir konu için artık harekete geçiyoruz. Uluslararası sigorta şirketleri Adana'dan Doğu'ya seyahat edecek turistleri muhtemel kaza ve hastalıklardan dolayı görebilecekleri zararları tazmin etmek istemiyorlar. Yabancı tur operatorleri de bu yüzden Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Nemrut, Van, Hakkari Doğubeyazıt gibi İstanbul baglantılı veya Antalya baglantılı tur programlarını yapmıyorlar. Bu konu ile ilgili uyarıları defalarca yaptık ama sesimizi daha kuvvetli duyurabilmek için Abuzer Aydın’la Türsab kongresinde aday oldum” ifadelerine yer verdi.