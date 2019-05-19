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YER GÖSTERDİ, SIĞINAK VE DEPOLAR BULUNDU

Karadeniz kırsalında, güvenlik güçlerinin yürüttüğü bahar operasyonları kapsamında, Giresun’un Espiye ilçesinde teslim olan 'Kawa' kod adlı İran uyruklu PKK’lı terörist Behrüz Düdükkaya'nın sorgusu sürüyor. İfadesinde PKK’nın sözde Karadeniz açılım grubuna yönelik önemli bilgiler veren teröristin yer göstermesiyle yapılan aramalarda, arazide tespit edilen 2 sığınak ve 5 depo imha edildi.

YER GÖSTERDİ, SIĞINAK VE DEPOLAR BULUNDU

Karadeniz kırsalında, güvenlik güçlerinin yürüttüğü bahar operasyonları kapsamında, Giresun’un Espiye ilçesinde teslim olan 'Kawa' kod adlı İran uyruklu PKK’lı terörist Behrüz Düdükkaya'nın sorgusu sürüyor. İfadesinde PKK’nın sözde Karadeniz açılım grubuna yönelik önemli bilgiler veren teröristin yer göstermesiyle yapılan aramalarda, arazide tespit edilen 2 sığınak ve 5 depo imha edildi.

19 Mayıs 2019 Pazar 13:59
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YER GÖSTERDİ, SIĞINAK VE DEPOLAR BULUNDU

GİRESUN, (DHA)

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgusu süren 'Kawa' kod adlı İran uyruklu PKK’lı terörist Behrüz Düdükkaya'nın sorgusu sürüyor. Seydi köyü yaylası kırsalında bahar operasyonu sürdüren güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesinde, örgütün sözde Karadeniz açılım grubuna ilişkin bilgiler verdiği ifade edildi. Düdükkaya'nın içerisinde 2 yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesinde Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırının da yer aldığı örgütün bölgede son 5 yıllık tüm silahlı eylemlerinde yer aldığı belirlendi.

YER GÖSTERDİ, SIĞINAK VE DEPOLAR BULUNDU

'Kawa' kod adlı İran uyruklu PKK’lı terörist Behrüz Düdükkaya, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun'un kırsal kesimindeki bazı arazilerde yer gösterdi. Bölgede yapılan aramalarda bazı sığınak ve depolar tespit edildi. Güvenlik güçleri, teröristin Espiye ve Doğankent'te gösterdiği ve içinde silah, patlayıcı madde, erzak ve yaşam malzemesinin olduğu 2 sığınak ile 5 depo bulunarak imha edildi.

DESTEK GELMEYİNCE TESLİM OLMUŞ

Son yıllarda süren operasyonlarla ağır darbe alan PKK'nın 15'i etkisiz hale getirilen 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda yer alan PKK’lı terörist Behrüz Düdükkaya sorgusunda, örgüt tarafından yalnız bırakıldıklarını ve zorlu arazi koşullarına dayanamadığı için teslim olduğunu söylediği öğrenildi. Bölgede 'Cudi Zaza' kod adlı PKK'lı Mehmet Yakışır'ın etkisiz hale getirilmesinin ardından tek kalıp kışı ormanda geçirdiği anlatan Düdükkaya, İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör arananlar' listesinde gri kategorideki 'Aras' kod adlı Aras Aslan'ın ise kendisinden ayrıldığını ifade ettiği bilgisine ulaşıldı.

TERÖRİST ARAS'IN İZİ SÜRÜLÜYOR

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı JÖH timleri, kış mevsimi boyunca Giresun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında eş zamanlı operasyonlar sürüyor.  Telsiz kestirmesinde sorgusu süren 'Kawa' kod adlı Behrüz Düdükkaya ile terörist Aras Aslan'ın birlikte hareket ettiği de belirlendi. Tunceli'ye kaçmak için girişimde bulunan Aras Aslan'ın, operasyonlar karşısında arazide sıkıştığı tespit edildi. Halen bölgede olduğu tahmin edilen terörist Aras Aslan'ın yakalanması için de gönderilen takviye kuvvetlerle birlikte Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonlar yürütüldüğü bildirildi.

Öte yandan, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Gümüşhane, Giresun, Ordu ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yoğunlaştırılarak sürdürüleceği belirtildi.

DHA

Son Güncelleme: 19.05.2019 11:37
Anahtar Kelimeler:
KaradenizTeröristSığınakDepoImhaTSKMehmetçikJandarmaGiresunönce Vatan
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