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"Yepyeni projelerle büyümeye devam ediyoruz"

"Girişimci bir kadın olmanın gururunu yaşıyoruz"

22 Aralık 2022 Perşembe 12:44
"Yepyeni projelerle büyümeye devam ediyoruz"

HABER: FUNDA AKOSMAN

Herşeyi çok doğal, organik bir şekilde kendi tarlasından  emek vererek üretimini yapan ve bunları sevgiyle paketleyip gönderen Sofya’nın Arka Bahçesi’nin güzel ürünlerini bende alıyorum ve çok memnunum.

Sofya’nın Arka Bahçesi olarak kendimizi geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. “Müslüman’ın iki günü birbirine aynı geçmemeli” demiş, efendimiz. Biz de hergün kendimizi daha iyi geliştirebilmek adına daha iyi fikirler üretiyoruz ve büyüyoruz .

5-6-7 Ocak Tarım Zirvesine davet etmek üzere ziyaretime gelen Ziraat Bankası yetkililerine sonsuz teşekkürler ediyorum. Çünkü biz bu yolu onlarla beraber geldik bu işe başladığım ilk günlerde şube yetkilimin sıcacık gülümsemesi ile “Başaracaksın, bu topraklarda inovasyonu düşünen tek kadınsın” sen demişti...

Şimdi bugun gözlerimin içine sevgiyle bakan, Sevcan hanımcım beni daha çok motive etti. Evet şimdi Denizli’mi temsilen gidiyorum, hem de bu kurak topraklarda umudu yeşertmenin onurunu anlatmaya gidiyorum.

İşletmemizi gezdiler bizi tebrik ettiler yüreklendirdiler yeni projelerle daha iyi işler yapmak İçin yarına hazırlanıyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sofyanın Arka Bahçesi
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