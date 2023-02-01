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Yenilenebilir Enerji Sistemleri Nelerdir?

Yenilenebilir enerji, doğada devamlı yenilenen, kullanıldıktan kısa bir zaman sonra kendini tekrarlayabilen bir enerji sistemidir.

01 Şubat 2023 Çarşamba 18:34
Yenilenebilir Enerji Sistemleri Nelerdir?

Temelinde Güneş’ in yeryüzüne etkisi ile oluşan bu enerji sistemleri pek çok farklı şekillere dönüşebilir.

Yenilenebilen bu enerji teknolojisi, yakıtları çoğu zaman ısı, elektrik, kimyasal ya da mekanik güç gibi kullanılacak bir enerji şekline dönüştürür.

Kaynak olarak narterlaw sitesinin enerji hukuku sayfasından faydalanılmıştır.

Hidrojen Enerjisi

Hidrojen enerjisi, gerçekte yenilenebilen enerji sistemlerinin arasında bulunmamaktadır. Fakat kullanılabilirlik yönünden fazlasıyla zengindir ve faydalanıldığında kirlilik bakımından oldukça azdır.

Hidrojen, karakteristik olarak bir arabada, yanma yapıtı olarak yalnızca suyla bir yakıt malzemesi olarak yakılabilmektedir. Temiz olan bu yakıt, şehir içindeki kirliliği büyük bir ölçüde azalmasına katkı sağlamaktadır. Veya bir elektrikli motora güç sağlamak için pilleri andıran yakıt hücresinde de kullanılabilmektedir.

Dalga Enerjisi

Okyanusta devamlı dalga hareketlerinde bir enerji görülmektedir. Ortaya çıkan rüzgar, okyanusun üzerinden geçerken, suya temas eden rüzgarın kinetik enerjisinin bir bölümü alt taraftaki suya aktarılıp dalga oluşturmaktadır.

Dalga enerjisi, dalgaların oluşturduğu enerjiyi kavrar ve oluşan bu mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmeye başlar. Okyanusun üzerine birtakım ekipmanlar yerleştirerek bu dalgaların periyodik olarak aşağı-yukarı eylemini kullanarak elektriğe dönüştürmektedir.

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle enerjisi, genel olarak bitkilerden açığa çıkan bir enerji türüdür. Bu şekildeki enerji dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Maalesef ki en ünlü olanı, sıcaklık ve pişirme için ağaçları yakmaktadır.

Bu sürede, atmosfere çok ölçüde karbondioksit gazı salgılar ve pek çok yerde havanın kötü olmasına büyük katkısı bulunmaktadır. Biyokütle enerjisinin şimdi ki modern şekilleri genel olarak elektrik üretmek için kullanılmaktadır.

Jeotermal Enerjisi

Jeotermal enerji, dünyada olan bütün toprakların doğal ısısı olmaktadır. Yer kabuğunda olan çatlaklığı ve gözeneği dolduran kaya ve sıvı içindeki termal enerji, yararlı bir biçimde kullanılabilir.

Yeryüzünden gelen ısı veya jeotermal termal (ısı)+ geo (toprak) enerji, sondaj suyunu andıran bir işlemde sondaj suyu ya da buhar kuyularıyla ulaşılabilmekte ve kullanılabilmektedir.

Hidroelektrik Enerjisi

Hidroelektrik enerji, hareket halinde olan suyun gücünden elde edilen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Güneş tarafından gelen enerji; okyanuslar, göller ve denizler gibi büyük su kütlesini ısıtır ve o enerjiyi gökyüzünde olan bulutlara yükselten su buharına dönüştürmektedir.

Bulutların üzerindeki soğuk hava, oluşan su buharını yoğunlaştırır ve bu da daha sonraları dağlara ve tepelere kar ya da yağmur biçiminde düşer. Daha sonraki aşamalarda santreller ve barajlarda yenilenebilir enerji kaynağını kullanır.

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar, atmosferin hareketiyle yeryüzünün güneş ışığı karşı karşıya kaldığında sıcaklıklarının farklı olmasından kaynaklanır.

Rüzgar enerjisi, elektrik üretmek ya da suyu pompalamak amacıyla kullanılabilmektedir. Fakat önemli ölçüde enerji üretmek için geniş bir kapsama alanı gerektirmektedir.

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi, güneş ışınlarından faydalanılan bir enerjidir. Güneş enerjisi beraberinde “fotovoltaik” enerji olarak da bilinmektedir. Bunun sebebi ise güneş fotonlarını elektrik voltajına dönüştürmesinden kaynaklanır. Aynı zamanda güneş enerjisini evlere ve öteki binalara eklenebilen güneş panelleri olarak da kullanılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Hukuku
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