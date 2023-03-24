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Yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında karar açıklandı

"Balyoz Planı" davasında haklarında verilen beraat kararları bozulan aralarında Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme "suç için anlaşma" suçundan Çetin Doğan'a 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

24 Mart 2023 Cuma 14:22
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Yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında karar açıklandı
İstanbul

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Çetin Doğan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, tutuksuz sanıklar İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Erdal Akyazan, Emin Küçükkılıç ve avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların seminer çalışmasında yönetimin devralınmasına, iktidar partisine mensup belediye başkanları, siyasetçiler ve bir kısım yöneticilerin tutuklanacağına yönelik konuşma içerikleri olduğunu kaydetti.

Sanık Çetin Doğan hakkında "suç için anlaşma" suçundan 8 yıl hapis cezası veren mahkeme, yargılama sürecindeki davranışlarını, suç tarihinde sabıkasız olmasını ve geleceği üzerindeki olası etkisini değerlendirerek cezayı 6 yıl 8 aya düşürdü.

Aynı suçtan sanık Behzat Balta'yı 5 yıl 10 ay, Mehmet Kaya Varol ile İhsan Balabanlı'yı 5 yıl beşer ay, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ı da beşer yıl hapisle cezalandıran mahkeme, vefat eden Metin Yavuz Yalçın hakkındaki davanın ise düşürülmesine karar verdi. Mahkeme bu sanıklar hakkında ceza hükmü kurarken benzer indirim maddelerini uyguladı.

Üye hakimlerden biri ise karara şerh koydu. Şerhin gerekçesinde, "suç için anlaşmak" suçunun unsurlarının oluşmadığını, sanıkların olay tarihi itibariyle yürürlükteki iç hizmet kanunu, sıkıyönetim kanunu, sıkıyönetim yönergesi, EMASYA protokolü ve diğer mevzuat gereğince söz konusu semineri düzenleyerek ve seminer kapsamında sıkıyönetim planı dahil yargılamaya konu sunumları yaparak görevlerinin gereğini yerine getirdiği kaydedildi.

Üye hakim, Yargıtay'ın bozma ilamına direnilerek sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini ifade etti.

Davanın geçmişi

Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararının ardından yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015'te 236 sanığın, yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aydın ise sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşirken, hakkında temyiz başvurusunda bulunulan 7 sanığın dosyası ise Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021'de oy birliğiyle aldığı kararında Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti.

Ceza Dairesi bozma gerekçesinde, seminerde Çetin Doğan ve bir kısım sanıkların, doğrudan hükümeti cebren ıskata yönelik içerikte konuştukları, eylemlerinin, "teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri" kapsamında değerlendirileceği, bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suçunu oluşturduğu belirtilmişti.

Bozma kararının ardından dava dosyası, yeniden görülmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, yargılama aşamasında ölen Metin Yavuz Yalçın hakkındaki kamu davasının düşürülmesini talep etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Balyoz PlanıDava
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