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YENİ YIL IŞILTISI

23 Aralık 2022 Cuma 10:48
YENİ YIL IŞILTISI

Her yıl bitişinde eski defterleri kapatırcasına bir iç hesaplaşmasına girer insan. Geçen koskoca bir senenin muhakemesidir yapılan. Kazanılanlar, kaybedilenler, başarılar, başarısızlıklar, aşklar diye uzar gider liste. Sonra bir de yeni liste hazırlanır yeni yıl için; İçine hayaller, umutlar konur, bolca, yaşamak istediklerimiz, hedeflerimiz diye…
Düşünsenize her yeni yılda birileri mutlaka sigarayı bırakma sözü vermiştir kendine, bir başkası kilo vereceğini artık sağlıklı besleneceğini söyler. Bir diğeri yeni yılda daha tutumlu olmayı hedeflerken bir yerlerde birileri bol bol seyahat etmeyi diler. Herkesin başlamak istediği, yakalamak istediği onlarca hayal, istek…
Aslında çoğu kişinin olmak istediği yeni biri vardır yeni yılda…

Peki eksik olan ne, neden yeni yılda? Cesaret bence cevabı. Yeni yılda daha cesur olmayı diler insan, bu sefer yapacaktır, bak gör nasıl da başaracaktır. Aslında her seferinde başarabileceği şeyi yapamamasının belki de en büyük sebebi bunca zaman o ilk adımı atacak cesaretinin olmamasıdır.
Denemek, en azından denemiş olmak özgürlüktür bir nevi. Aslında sınırları zorlayıp etrafımızdaki çemberin dışına çıkabilmek kendi gerçek dünyamızı, çevremizdeki gerçek dünyayı keşfedebilmektir.

Lao Tzu ‘nun da dediği gibi ‘ Binlerce km’lik bir yolculuk atılacak tek bir adımla başlar ‘. Tüm sihir aslında o ilk adımı atmaktır. ‘İstediğiniz uzunlukta yeni yıl için bir liste yapsanız da adım atmadıktan , bir yerlerden başlamadıktan sonra bir anlamı olmaz. Bakmışsınız koskoca bir sene daha geçmiş ve siz hiç bişey yapmadan arkasından bakakalmışsınız. Nerden başlayacağımı bilmiyorum soruları devreye girer hemen.

Eğer nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız ,gelin bir değişiklik yapın bu sene . Listenizin en tepesine ilk maddeye kendinizi yazın ve kendi içinize doğru bir adım atın. Önce kendinizi keşfetmeye vakit ayırın .Gerçekte ne dediğinizi, ne istediğinizi duymaya çalışın.Bakın bakalım içinizde neler saklı. Bu sene temizliğe, değişikliğe önce kendinizden başlayın çünkü siz değiştikçe tüm dünyanız değişecek, siz bir adım attıkça evren size koşacak. Sadece korkmadan o bir adımı atmakla başlasın her şey.

Ragıp İsfahani’nin çok sevdiğim bir sözü vardır ;‘ Bir yerlere varmak için önce kendine uğramalı insan. Çünkü insanın gideceği bütün yollar hep kendinden geçer ‘

Yeni yılda önce sen Aşk ol, Sevgi ol, Özgür ol, Huzur ol, Barış ol, Bolluk ol, Güç ol. Tüm o hayalini kurduğun o şeyler sadece bir adım ötende .

Önce Vatan Gazetesi

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