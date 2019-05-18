"Yeni Ortaöğretim" Modelini açıkladı

İstanbul, (DHA)

Bakan Selçuk, "Ortaöğretim tasarımından söz ettiğimizde, okul profili değerlendirme, tasarım beceri atölyeleri, e-portfolyo, e-rehberlik ve benzeri birçok proje, mesleki eğitimde yaptığımız birçok proje aslında bu vizyonun parçaları. Bu parçaların da her birisinin birbiriyle bir bağlantısı var. Yani birbirini tamamlayıcı etkiye sahipler. Bu çok önemli" şeklinde konuştu.



Selçuk modeli çok yüksek bir katılımla hazırladıklarını belirterek, "Öğretmenlerimize, çocuklarımıza, gençlerimize sorduk. Bu Türkiye'nin 2030-2040'larda, 2053'te nasıl bir fotoğrafa ihtiyacı olduğuyla ilgili bir mesele" dedi.



Bakan Selçuk, sistemin ilk üniversite sınavının ise 2024 yılında yapılacağını belitti.

