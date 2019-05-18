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"Yeni Ortaöğretim" Modelini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni ortaöğretim modelini tanıttı. Bakan Selçuk, Esenyurt Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Lisede ne yaptık? Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "Ortaöğretim tasarımıyla ilgili çalışmayı sadece bir ders çizelgesi olarak görmek elbette mümkün değil. Bu Türkiye'nin bir gelecek projesi, bir ekonomi projesi, bir sosyal hayat projesi. Türkiye'nin dünyada, bu topraklarda, bu coğrafyada onuruyla haysiyetiyle dimdik ayakta durabilmesinin bir eğitimsel projesi" dedi. 

"Yeni Ortaöğretim" Modelini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni ortaöğretim modelini tanıttı. Bakan Selçuk, Esenyurt Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Lisede ne yaptık? Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "Ortaöğretim tasarımıyla ilgili çalışmayı sadece bir ders çizelgesi olarak görmek elbette mümkün değil. Bu Türkiye'nin bir gelecek projesi, bir ekonomi projesi, bir sosyal hayat projesi. Türkiye'nin dünyada, bu topraklarda, bu coğrafyada onuruyla haysiyetiyle dimdik ayakta durabilmesinin bir eğitimsel projesi" dedi. 

18 Mayıs 2019 Cumartesi 14:45
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"Yeni Ortaöğretim" Modelini açıkladı

İstanbul, (DHA)

Bakan Selçuk, "Ortaöğretim tasarımından söz ettiğimizde, okul profili değerlendirme, tasarım beceri atölyeleri, e-portfolyo, e-rehberlik ve benzeri birçok proje, mesleki eğitimde yaptığımız birçok proje aslında bu vizyonun parçaları. Bu parçaların da her birisinin birbiriyle bir bağlantısı var. Yani birbirini tamamlayıcı etkiye sahipler. Bu çok önemli" şeklinde konuştu. 

Selçuk modeli çok yüksek bir katılımla hazırladıklarını belirterek, "Öğretmenlerimize, çocuklarımıza, gençlerimize sorduk. Bu Türkiye'nin 2030-2040'larda, 2053'te nasıl bir fotoğrafa ihtiyacı olduğuyla ilgili bir mesele" dedi. 

Bakan Selçuk, sistemin ilk üniversite sınavının ise 2024 yılında yapılacağını belitti. 
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
YeniOrtaöğretimModelönce Vatan
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