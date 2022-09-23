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YENİ BİR DEVLETİMİZ OLDU: GÖYÇE-ZENGEZUR TÜRK CUMHURİYETİ

Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti’nin ilan edildiği ve Ankara irtibat bürosunun açıldığı duyuruldu. 

23 Eylül 2022 Cuma 15:21
YENİ BİR DEVLETİMİZ OLDU: GÖYÇE-ZENGEZUR TÜRK CUMHURİYETİ

VATAN HABER MERKEZİ

Türk Dünyası’nda büyük heyecan uyandıran haber konusunda resmi makamlardan herhangi bir açıklama ya da yalanlama yapılmadı. Bazı yayın organları Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti’nin ilan edildiğini ve ilk tanıyan ülkenin de Türkiye olduğunu duyurdular. 

Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Ankara İrtibat Bürosu'nun açılışı Çankaya Beştepe Mahalles’inde gerçekleşti. Törende konuşan Göyçe- Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan, "40 yıllık bir hazırlık. Yine 44 günlük bir savaştan sonra, tabii mücadele ruhunu içinde barındıran dostlarımızla, mücadele ruhunu içinde barındıran kahraman askerlerimizle, Osmanlı topraklarında 1918 yılından beri günümüze kadar 100 yıl boyunca esir kalmış toprağı ve bağrımıza bir hançer gibi saplanmış olan o hançeri işte bugün burada tarihin karanlık sayfasına bir daha geri dönmemek üzere çıkarmış bulunmaktayız" dedi.

Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov da, Ankara İrtibat Bürosu’nun açılışında yaptığı konuşmada, "Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başşehri Ankara'da ilk temsilciliğini açıyor olmasının devletim ve milletim adına mutluluğunu yaşıyorum. Biz bir millet iki devletiz" ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti konusunda ayrıntılı bir yazı yayınlayacağız.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 23.09.2022 15:30
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