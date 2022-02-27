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Yeni Banyo Lavabo modellleri “Cam Lavabolar”

Cam lavabo satın almadan önce ya da cam lavabolu banyo dolabı tasarlamadan önce bilinmesi gereken bir takım şeyler vardır.

27 Şubat 2022 Pazar 16:43
Yeni Banyo Lavabo modellleri “Cam Lavabolar”

Genellikle cam lavabo satın almadan önce ya da cam lavabolu banyo dolabı tasarlamadan önce bilinmesi gereken bir takım şeyler vardır. Bu bilgiler sizi bir tasarımcı ya da kullanıcı olarak size her şeyi baştan planlamaktan kurtarır.

Yani bu durumda musluk deliğinin lavabonun biraz sağında ya da biraz solunda olması gerekiyor. Cam lavaboların kalınlığı 12 milimetredir.

Kenarlarına konulan süpürgelikler ise aynı renkte ve 10 milimetre olarak tasarlanmıştır. Süpürgelikler lavaboların duvara gelen alanlar için kullanılır.

Banyo Lavabosu

Cam banyo lavabosu leke tutmayan ve normal camlara göre daha zor çizilen ürünlerdir. Ancak iri tanecikli ve aşındırarak temizlik yapan kimyasal temizleyiciler zarar verebilir.

Cam lavabolar yüzeyleri pürüzsüz olduğu için renk değiştirmeyen ve aşınmayan lavabo modelleridir. Bu ürünler kolay kir tutmayan bir yapıya sahiptir düz temiz ve temizliği gayet kolay bir şekilde yapılan lavabolar en az kir tutan lavabo modelleri arasında yer almıştır.

Özellikle çok kireçli su kullanılan yerlerde lavabo üzerinde kireç lekesi oluşabilir. Bu lekeler pürüzsüz cam lavabolar için geçerli değildir. Temizlik için krem şeklinde temizlik jelleri ve sıvı deterjanlar kullanılmamalıdır.

Mutfak tezgahında yağ sökücü olarak kullanılan temizleyicilerden uzak durulmalıdır. Bu temizliciker küçük aşındırıcı tanecikler barındırdığı için parlak düz cam lavaboların üzerlerinde çizik meydana gelmesine neden olur.

Ayrıca cam ve lavaboların temizliği için kesinlikle aşındırıcı bulaşık teli ve bulaşık süngeri gibi temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır.

Cam lavabo temizliğinde kullanılan bezin arkasında iplik bırakmayan bir bez türü olması temizlik işini kolaylaştırır. Cam lavabolar rengarenk banyo dolapları ve banyo dolabı tasarlamanıza imkan tanır.

Lavabo Modelleri

Cam lavabo modelleri farklı tasarım renk ve desenler ile üretilerek satışa sunulmuştur. Cam lavabo kullanımı ile alışılagelmiş klasik lavabo ve banyo tasarımlarının dışına çıkabilirsiniz.

Rengârenk banyo lavaboları ile uyumlu banyo dolapları tasarlayabilirsiniz. Cam lavabolar diğer banyo lavabolarından farklı olarak gözeneksiz bir lavabo çeşididir. Gözeneksiz yapısı cam lavabo odanın temizliğini kolaylaştırır.

Ayrıca gözeneksiz olması sayesinde bakteri barındırmama özelliğine de sahiptir. Ev dekorasyonunda ve buna bağlı olarak banyo dekorasyonu alanında farklı tasarımlar arayanlar için cam lavabolar mükemmel bir tercihtir.

Uzun ömürlü ve renk değiştirmeyen yapısı pırıl pırıl renkleri ile kolay kabul gören son derece popüler bir dekorasyon ürünüdür.

Her evde kolayca rastlanılmayacak kadar yeni bir ürün olması ve kalitesiyle kendini kabul ettirmiş yapısı ile her banyoda bulunmayı hak eden bir üründür.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cam LavaboBanyo LavabosuLavabo Modelleri
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