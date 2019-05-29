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Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili önemli gelişme

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerliği sürekli hale getiren, yeni askerlik sistemine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri, Ramazan Bayramı sonrasına kaldı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Yasanın bayram sonrasına kalmasına muhalefet partilileri ile ortak karar aldık" dedi.

Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili önemli gelişme

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerliği sürekli hale getiren, yeni askerlik sistemine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri, Ramazan Bayramı sonrasına kaldı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Yasanın bayram sonrasına kalmasına muhalefet partilileri ile ortak karar aldık" dedi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:38
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Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili önemli gelişme

ANKARA - TBMM Genel Kurulu gündemine alınan ve Perşembe günü görüşmelerine başlanması planlanan, askerlik sisteminde değişiklik öngören yasa teklifi ile ilgili AK Parti ve muhalefet partilerin grup başkanvekilleri, dün gece Meclis'te bir araya geldi. AK Parti, CHP,  MHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri, görüşlerini paylaştı. Muhalefet partilerin grup başkanvekilleri, teklifin bayram sonrasına bırakılması ile ilgili önerilerini dile getirdi. CHP, askerlik sistemini tamamen değiştirecek önemli bir değişikliğin aceleye getirilmesinin yanlış olacağını, daha geniş değerlendirerek, muhalefetin de katkısı alınarak düzenlenin yasalaşmasını talep etti.

İYİ Parti ise teklifin yasalaşması halinde kışlada olan yaklaşık 130 bin askerin terhis olacağına dikkat çekerek, bunun güvenlik zafiyeti yaratabileceğine işaret etti. MHP de 130 bin askerin bir anda terhis edilmesinin bayram tatilinde artacak trafik yoğunluğunu daha da artırabileceğine dikkat çekti.

AK PARTİ'Lİ BOSTANCI: ORTAK KARAR ALDIK

Bunu üzerine teklifin görüşmelerinin Ramazan Bayramı sonrasına bırakılması kararlaştırıldı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Yasa teklifi Meclis'e sunulduğu gün komisyona havale edildi. Çok çabuk geçti. Temelde yasa değişiklikleri muhalefet partililerin değerlendirmeleri alınarak görüşülür. 1920'den beri askerlik kanunu ilk kez değişiyor, çok önemli bir değişiklik. Bütün bu değerlendirmeleri yaptığımızda, yasanın bayram sonrasına kalmasına muhalefet partilileri ile ortak karar aldık. Bu sürede muhalefet partileri de kendi değerlendirmelerini yapacaklar, ortak katkıları sunmak için hazırlık yapacaklar. 11 Haziran salı günü teklifi görüşmek üzere muhalefet ile uzlaşarak anlaştık" dedi.

31 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında bayram tatiline girecek olan Meclis’in, İstanbul seçiminin yenileneceği 23 Haziran'a kadar çalışmalarına ara vereceği planlanmıştı. Bu durumda Meclis'in bayram sonrası yeniden çalışma kararı alacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Askerlik SistemiAskerlik SüresiBedelli AskerlikRamazan Bayramı
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