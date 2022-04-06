YBBD İZMİR GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

81 ilde temsiliyeti olan TÜRKİYE YEREL BASIN BİRLİĞİ DERNEĞİ kuruluş esası itibariylegazetecilik mesleğini temsil ederken mesleğin gerektirdiği hak ve hürriyetlerin korunması ve geliştirilmesini sağlamak, mesleki dayanışmayı güçlendirirken, halkınbilgi edinme,doğru haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını, iletişim, düşünce açıklama, eleştiri, yorum hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünü savunmak üzere kurulmuştur.

T.C. Anayasası, Demokrasi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde düşünce ve basın özgürlüğüne dayanarak; gazete, dergi, radyo, televizyon gibi yazılı, işitsel, görsel ve elektronik iletişim ve internet alanlarını kapsayan gazetecilik mesleğini, mesleğin geleneklerini, ahlak ilkelerini korumak için yola çıkmıştır.

Tüm bu amaçlar doğrultusunda YBBD İZMİR ŞUBE’degenelkurul sonrası, yeni yönetim kuruluyla birlikte başkan Ayşegül Aydın, görevini, medyanın duayen ismi, Kurucu Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı K. Engin Vardar 'dan teslim aldı. Mesleğin üstadları gazetecilerden oluşan yönetim kurulu, görevlerini yeni yönetime teslim ederken, derneklerini yalnız bırakmayacaklarını ifade ettiler.

Ayşegül Aydın, Müjdat Çobanoğlu, Hakan Vardar Zerrin Ilbay , Doğan Karabulut, Emine Başdaş, Çiğdem Yıldırım, Banu Önkol, Faysal Çaygöz, Arzu Takımcılar, Sabriye Özdemir , Ayla Cücü , Zeki Buzgan, Cem Unutmuş'tan oluşan yeni yönetim, kamuoyunu, basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru, dürüst ve tarafsız bir şekilde objektif bilgilendirme sözünü verdi.

Medyanın toplumsal bilincini artırmak ve güçlendirmek, kamu yararını ön planda tutarak, farklı seslerin topluma duyurulması sağlamak üzere, halkımıza, basına ve derneğe sağladıkları tümkatkı ve çabalarından dolayı K.EnginVardar'a KURUCU ONURSAL ÜYE, KemalKamburoğlu, Ahmet Kaplan ve VahapDabakan'aONURSAL ÜYE belgeleri teslim edildi.

Düzenlenen basın toplantısında başkan Ayşegül Aydın “Yerel basın, demokrasimizin vazgeçilmezi, hatta güvencesidir. Biz basın mensupları olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Toplumumuzun huzur ve refahını düşünmek durumundayız. Olay ve haberleri yansıtırken, gerçekleri çarpıtmadan, kişisel faydalardan arınmış,ülkemiz menfaati doğrultusundaortak değerlerimize sahip çıkacağız” dedi.