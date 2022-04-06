Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.330,07
ALTIN
910,83
DOLAR
14,74
STERLİN
19,29
EURO
16,10
İstanbul Arel Üniversitesi 63 akademik personel alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi 63...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel al
Gaziantep İslam Bilim ve...
Iğdır Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Iğdır Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstanbul Kültür Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi 9...
İş fırsatları için hemen tıkla!

YBBD İZMİR GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

06 Nisan 2022 Çarşamba 13:00
YBBD İZMİR GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

81 ilde temsiliyeti olan TÜRKİYE YEREL BASIN BİRLİĞİ DERNEĞİ kuruluş esası itibariylegazetecilik mesleğini temsil ederken mesleğin gerektirdiği hak ve hürriyetlerin korunması ve geliştirilmesini sağlamak, mesleki dayanışmayı güçlendirirken, halkınbilgi edinme,doğru haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını, iletişim, düşünce açıklama, eleştiri, yorum hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünü savunmak üzere kurulmuştur.

T.C. Anayasası, Demokrasi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde düşünce ve basın özgürlüğüne dayanarak; gazete, dergi, radyo, televizyon gibi yazılı, işitsel, görsel ve elektronik iletişim ve internet alanlarını kapsayan gazetecilik mesleğini, mesleğin geleneklerini, ahlak ilkelerini korumak için yola çıkmıştır.

Tüm bu amaçlar doğrultusunda YBBD İZMİR ŞUBE’degenelkurul sonrası, yeni yönetim kuruluyla birlikte  başkan Ayşegül Aydın, görevini, medyanın duayen ismi, Kurucu Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı K. Engin Vardar 'dan teslim aldı.  Mesleğin üstadları gazetecilerden oluşan yönetim kurulu, görevlerini yeni yönetime teslim ederken, derneklerini yalnız bırakmayacaklarını ifade ettiler.

Ayşegül Aydın, Müjdat Çobanoğlu, Hakan Vardar  Zerrin Ilbay , Doğan Karabulut, Emine Başdaş, Çiğdem Yıldırım,  Banu Önkol, Faysal Çaygöz, Arzu Takımcılar, Sabriye Özdemir , Ayla Cücü , Zeki Buzgan,  Cem Unutmuş'tan oluşan yeni yönetim, kamuoyunu, basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru, dürüst ve tarafsız bir şekilde objektif  bilgilendirme sözünü verdi.

Medyanın toplumsal bilincini artırmak ve güçlendirmek, kamu yararını ön planda tutarak, farklı seslerin topluma duyurulması sağlamak üzere, halkımıza, basına ve derneğe sağladıkları tümkatkı ve çabalarından dolayı K.EnginVardar'a KURUCU ONURSAL ÜYE, KemalKamburoğlu, Ahmet Kaplan ve VahapDabakan'aONURSAL ÜYE belgeleri teslim edildi.

Düzenlenen basın toplantısında başkan Ayşegül Aydın “Yerel basın, demokrasimizin vazgeçilmezi, hatta güvencesidir. Biz basın mensupları olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Toplumumuzun huzur ve refahını düşünmek durumundayız. Olay ve haberleri yansıtırken, gerçekleri çarpıtmadan, kişisel faydalardan arınmış,ülkemiz menfaati doğrultusundaortak değerlerimize sahip çıkacağız” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi
MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi
HIZIRBEK GAYRETULLAH VEFAT ETTİ
HIZIRBEK GAYRETULLAH VEFAT ETTİ
İstanbul Arel Üniversitesi 63 akademik personel alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi 63 akademik personel alıyor
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel al
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Personel al
Çiftçilere sağanak ve şiddetli dolu uyarısı
Çiftçilere sağanak ve şiddetli dolu uyarısı
Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı
Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı
ATAK helikopterleri Filipinlere teslim edildi
ATAK helikopterleri Filipinlere teslim edildi
Bakanlar Varank ve Nebati'den TOGG ile deneme sürüşü
Bakanlar Varank ve Nebati'den TOGG ile deneme sürüşü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma