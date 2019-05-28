YAVUZASLAN, UYGAD GENEL SEKRETERLİĞİ GÖREVİNE SEÇİLDİ

HABER: M.KEMAL SALLI

Kurulduğu dönemden itibaren sektörel anlamda önemli çalışmalara ve sosyal değer taşıyan hizmetlere imza atılan Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nde (UYGAD) Genel Kurul Heyecanı yaşandı…

Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nin 2. Olağan Genel Kurulu 26 Mayıs 2019 Pazar günü İstanbul Harbiye Crown Plaza Otel’de gerçekleşti ve genel kurulun ardından muhteşem bir iftar yemeği düzenlendi.

DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAŞANDI

Sunuculuğunu Gökhan Taşkın’ın yaptığı UYGAD Genel Kurulu, saygı duruşu, istiklal marşının okunması ve divan seçimi ile başladı.

Genel Kurul’da Divan Başkanlığı’na Tüm Hukukçular Birliği Genel Başkanı Av. Mustafa Kuran, kâtip üyeliğe ise İbrahim Biter seçildi.

Divan oluşumunun ardından Mehmet Derviş Canbekli başkanlığındaki önceki yönetim ibra edildi ve Mehmet Derviş Canbekli, oy birliği ile alınan kararla 'Onursal Başkan'lığa getirildi.

Demokrasi şöleni yaşanan genel kurulda Mevlüt Yüksel başkanlığındaki liste oylandı ve oybirliği ile seçildi.

‘MESLEKTAŞLARIMIZIN DERDİYLE DERTLENMEYİ MİSYON EDİNDİK’

Son derece renkli görüntülere sahne olan genel kurulda konuşan Takvim Gazetesi Haber Müdürü ve program yapımcısı, UYGAD Genel Başkanı Mevlüt Yüksel, medyanın ve gazetecilik mesleğinin kronikleşen sorunlarına çözüm olmak için bu görevi üstlendiğini söyledi.

Gazetecilerin çok zorluklarla görevlerini yapmaya çalıştığını ifade eden UYGAD'ın yeni Genel Başkanı Mevlüt Yüksel, “Biz yıllardan beridir derneği bulunmayan yazarlar ve gazetecileriz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bizi birbirimize yakınlaştırmak ve bazı sorunlarımızı çözme konusunda eksik kalıyor. Medyanın ve gazetecilerin sorunlarını bilen ve geleceği için çözüm üretme donanımı bulunan bir ekibiz. Medyada etik değerlerin korunması ve işsiz kalan meslektaşlarımıza çözüm üretilmesi başta olmak üzere önemli görevler yükleneceğiz. Biz meslektaşlarımızın derdiyle dertlenmeyi misyon edindik. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde görev yapan meslektaşlarımız için projeler ve çözümlerimiz var. Kısa zamanda güzel icraatlara imza atacağızi Dernek olarak öncelikle gazetecileri ve yazarları bir araya getirip mesleki sorunları çözme konusunda yardımcı olacağız. Ayrıca internet sitesi ve gazete kurmayı da hedefliyoruz.” Diye konuştu...

23. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili, hukukçu ve akademisyen Prof. Dr. Cüneyt Yüksel ise UYGAD’ın kuruluşundan itibaren beraber olduğunu ifade ederek, "UYGAD; yerel, ulusal ve uluslararası medyayı birleştirmek, mesleki yardımlaşmayı sağlamak için kuruldu. İster yazılı, ister işitsel, isterse görsel olsun, medyanın hepimiz için önemi aşikardır. Etrafımızda olup bitenler hakkında her zaman bilgi sahibi olmaya hepimizin ihtiyacı var. Medya bize elden geldiğince elimizin, gözümüzün, kulağımızın erişemeyeceği noktalardan bilgiler aktarmaktadır. Hiç kuşkusuz güven duyarak karşılayacağımız bir bilginin doğru bir kaynaktan, doğru araçlarla bize ulaşmasını isteriz. Bu bilginin her durumdan değerlendirilmeye, müzakereye ve eleştiriye açık olması gerekir." Diye konuştu.

Tüm Hukukçular Birliği Genel Başkanı ve UYGAD Genel Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Kuran da, yeni kurulda görev alanlara başarılar dileyerek, dernek yönetiminin uluslararası alanda büyük hizmetler yapacaklarına inandığını söyledi.

YOĞUN KATILIM OLDU

Genel Kurul ve İftar davetine, gazeteciler, yazarlar ve çeşitli medya kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra siyasetçiler, akademisyenler, bürokratlar, iş insanları, STK temsilcileri, kanaat önderleri, sanatçılar, sporcular ve davetliler katıldı.

Tüm Hukukçular Birliği Genel Başkanı Av. Mustafa Kuran, 23. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili, hukukçu ve akademisyen Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kalko, Mardinliler Federasyonu (MARDİNFED) Genel Başkanı İbrahim Biter, Müzik yapımcısı Şahin Özer, 17 kez Guinness Dünya Rekoru'na imza atan SAT Komandosu ve yüzme şampiyonu Namık Ekin, MİT Kontr-Terör Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür, Oftalmolojide 5 kez retina Oscar’ı almaya hak kazanan Prof. Dr. Murat Öncel, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Yedirenk İletişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Kuralay, Sinop İşadamları Dernek Başkanı Rafet Orhan, Aktivist İTÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, Adana Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Emekli Gazi Albay Prof. Dr. Esat Arslan, Yeşilçam’ın duayen sanatçılarından Serdar Gökhan ve çok sayıda davetli katıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimliğine seçilen ve 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye adına 9 yıl görev yapacak Hakim Doç. Dr. Saadet Yüksel ile Michael Jackson ve Whitney Houston gibi birçok ünlünün vokalistliğini yapan, soul - rock müzik tutkunlarının yakından tanıdığı, bazı çalışmalarında Anadolu ezgilerini soul - rock müziğiyle buluşturan, Türkiye'ye yerleştikten sonra İslamiyet'i seçerek Müslüman olan dünyaca ünlü Amerikalı sanatçı Della Miles te iftara katılanlar arasındaydı.