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Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de göreve başlıyor

07 Nisan 2022 Perşembe 15:47
Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de göreve başlıyor

 ZONGULDAK - Zonguldak’ın Filyos Limanı’nda hazırlıklarını tamamlayan Yavuz sondaj gemisi, yarın Karadeniz’deki ilk görevi için demir alacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine kayıtlı Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri, Karadeniz’de ilk kez birlikte görev yapacak.

Karadeniz'deki ilk görevi öncesi 15 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kulesinin bir kısmı sökülen 'Yavuz' sondaj gemisi, 7 Ekim'de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na ulaştı. Limanda kule montajı ve diğer çalışmaları tamamlanan gemi, Karadeniz’deki ilk görevi için hazır hale getirildi.

KUYUBAŞI VANALARI YAVUZ’A EMANET

Yavuz sondaj gemisinin, 8 Nisan’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Karadeniz’e uğurlanacağı açıklandı. 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemilerinin yanında doğal gaz arama çalışmalarına katılacak. Yavuz, geçtiğimiz günlerde Filyos Limanı’na getirilen kuyubaşı vanalarından ilkini deniz tabanına yerleştirme görevine katılacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine kayıtlı 3 sondaj gemisi Karadeniz’de ilk kez birlikte görev alacak.

DHA

Son Güncelleme: 07.04.2022 15:50
Anahtar Kelimeler:
Yavuz Sondaj GemisiKaradenizGörev
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