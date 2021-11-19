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'Yavuz', Karadeniz'de doğal gaz aramalarına hazırlanıyor

19 Kasım 2021 Cuma 12:42
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'Yavuz', Karadeniz'de doğal gaz aramalarına hazırlanıyor

ZONGULDAK - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'nda, Karadeniz'deki ilk sondaj faaliyetine hazırlanan 'Yavuz' sondaj gemisinin kule montaj çalışmaları sürüyor. Montajın tamamlanmasıyla gemi, Karadeniz'e açılarak 'Fatih' ve 'Kanuni' gemileriyle doğal gaz çalışmalarında kullanılacak.

Karadeniz'deki ilk görevi öncesi 15 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kulesinin bir kısmı sökülen 'Yavuz' sondaj gemisi, 7 Ekim'de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na demirlendi. Limanda kule montaj çalışmaları başlayan 'Yavuz'un sökülen kulesinin üst kısmı gemiye monte edildi. Kalan malzemelerin de montaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından 'Yavuz', Karadeniz'deki ilk görev için demir alacak. 'Yavuz', 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemilerinin yanında doğal gaz arama çalışmalarında kullanılacak.

SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ

'Yavuz', uzunluğu 230 metre ve genişliği 36 metre olan 6'ncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olmasıyla dikkat çekiyor. 'Yavuz' ayrıca 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında ve yüksekliği 6 metreye kadar olan dalgalarda dahi sondaj yapabiliyor. Gemide 150'ye yakın personel görev yapıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YavuzKaradenizDoğal Gaz Aramaları
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