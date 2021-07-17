Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 32
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
496.39
DOLAR
8.5176
STERLİN
11.8167
EURO
10.1401
Yatırımcılara Duyuru
Yatırımcılara Duyuru
İletişim Uzman Yardımcısı Alım İlanı
İletişim Uzman Yardımcısı Alım...
TÜBİTAK SAGE Vericili Veri Toplama Sistemi Mal Alımı İhalesi
TÜBİTAK SAGE Vericili Veri...
”Şafak Kokusu &Suna” Kitapseverlerle Buluştu
”Şafak Kokusu &Suna” Kitapseverlerle Buluştu
Mahkemeden satılık 1.988 m² tarla
Mahkemeden satılık 1.988 m²...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yatırımcılara Duyuru

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara Duyuru

17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:32
11 Okunma
Yatırımcılara Duyuru

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 42 adet taşınmaz, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhalelere katılmak isteyenlerin tekliflerini ve şartnamede istenilen belgeleri Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi gerekmektedir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ilanına ulaşmak için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İletişim Uzman Yardımcısı Alım İlanı
İletişim Uzman Yardımcısı Alım İlanı
TÜBİTAK SAGE Vericili Veri Toplama Sistemi Mal Alımı İhalesi
TÜBİTAK SAGE Vericili Veri Toplama Sistemi Mal Alımı İhalesi
Bayram tatili İSFANBUL Tema Park’ta şölene dönüşecek  
Bayram tatili İSFANBUL Tema Park’ta şölene dönüşecek  
Sürücülere yol hipnozu uyarısı; 2,5 saat sonrasına dikkat!
Sürücülere yol hipnozu uyarısı; 2,5 saat sonrasına dikkat!
4 GÜNLÜK TOVUZ ÇATIŞMASINDAN 44 GÜNLÜK VATAN SAVAŞINA...
4 GÜNLÜK TOVUZ ÇATIŞMASINDAN 44 GÜNLÜK VATAN SAVAŞINA...
Hatay'da 37 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatöre tutuklama
Hatay'da 37 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatöre tutuklama
Midyat'ta aşılama seferberliği sürüyor
Midyat'ta aşılama seferberliği sürüyor
TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz Şehitliği ziyareti
TBMM Başkanı Şentop'tan 15 Temmuz Şehitliği ziyareti
'GÖKTÜRK Yenileme Uydusu'nda imzalar atıldı
'GÖKTÜRK Yenileme Uydusu'nda imzalar atıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma