EDİRNE - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde yasa dışı avlananlara 96 bin 628 lira ceza uygulandı.



DKMP İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, kasım ayının ilk haftasında sorumluluk sahasındaki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da 563 avcıyı denetledi. Denetimlerde 31 avcıya idari işlem uygulanırken, 1 av tüfeğine el konuldu. Yasa dışı avlanan 41 ötücü kuş doğaya salındı. Yasa dışı avcılık yapanlara 43 bin 828 lira idari, 52 bin 800 lira tazminat cezası olmak üzere toplam 96 bin 628 lira ceza kesildi. Denetimlerin devam ettiği bildirildi.