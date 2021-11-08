Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
kapalı
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,603.59
ALTIN
569.67
DOLAR
9.74
STERLİN
13.20
EURO
11.28
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 38 Öğretim...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne İşçi Alınacak
Darphane ve Damga Matbaası...
Eskişehir Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Eskişehir Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Milli Emlak'tan İstanbul'da arsa satışı
Milli Emlak'tan İstanbul'da arsa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yasa dışı avlananlara 96 bin 628 lira ceza

08 Kasım 2021 Pazartesi 16:29
1 Okunma
Yasa dışı avlananlara 96 bin 628 lira ceza

EDİRNE - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde yasa dışı avlananlara 96 bin 628 lira ceza uygulandı.

DKMP İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, kasım ayının ilk haftasında sorumluluk sahasındaki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da 563 avcıyı denetledi. Denetimlerde 31 avcıya idari işlem uygulanırken, 1 av tüfeğine el konuldu. Yasa dışı avlanan 41 ötücü kuş doğaya salındı. Yasa dışı avcılık yapanlara 43 bin 828 lira idari, 52 bin 800 lira tazminat cezası olmak üzere toplam 96 bin 628 lira ceza kesildi. Denetimlerin devam ettiği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğa Koruma Ve Milli ParklarYasa Dışı AvlanmaCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“KAZAKİSTAN YOLU-TÜRK BİRLİĞİ”
“KAZAKİSTAN YOLU-TÜRK BİRLİĞİ”
6 ay sonra şehit sayılan Uzman Onbaşı Kaya için yeniden tören düzenlendi
6 ay sonra şehit sayılan Uzman Onbaşı Kaya için yeniden tören düzenlendi
Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi açıldı
Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi açıldı
'5'inci Yargı Paketi' görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda başladı
'5'inci Yargı Paketi' görüşmeleri, TBMM Adalet Komisyonu'nda başladı
Seyir füzelerinin motor ihtiyacı yerli ve milli imkanlarla sağlanacak
Seyir füzelerinin motor ihtiyacı yerli ve milli imkanlarla sağlanacak
MSB: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ üyesi 3 kişi yakalandı
MSB: Kaçak geçiş yapmaya çalışan 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ üyesi 3 kişi yakalandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve kredi başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve kredi başvuruları başladı
Maden ocağında metan gazı şüphesi; rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü
Maden ocağında metan gazı şüphesi; rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü
"Kafkasların, 'zenginliği paylaşma' bölgesine dönüşmesini arzu ediyoruz"
"Kafkasların, 'zenginliği paylaşma' bölgesine dönüşmesini arzu ediyoruz"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma