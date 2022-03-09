YAŞA ÇOCUK DERNEĞİ OLARAK TÜM ETKİNLİKLERİMİZİ ONKOLOJİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DÜZENLİYORUZ

HABER: ASLI M. SARI

Güzeltepe Emek stadında düzenlenen Yaşa Çocuk Turnuvamızdan ve Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde düzenlenen Tiyatro oyunumuzdan elde edilen gelir ile Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinde tedavi gören çocuklarımız için 12 adet Airvo Spiral Tüp Chmb kiti alıp hastaneye Yaşa Çocuk Derneği bağışçısı adı ile işlenmiştir. Çocuklarımızın daha rahat bir tedavi süreci ve daha kısa sürede sağlıklarına kavuşarak taburcu olmaları için elimizden geldiğince onlara destek olabilmek adına Yaşa Çocuk Derneği olarak tüm etkinliklerimizi onkoloji çocuklarımız için düzenliyoruz. Tedavi süreçleri boyunca psikolojik destek,moral motivasyon etkinlikleri,bez ıslak mendil,mama ve hastanedeki eksikleri elimizden geldiğince tamamlamaya çalışarak yanlarında olmaya çalışıyoruz.İşte bu kitlerle çocuklarımız hem daha rahat nefes alacak hem de hareket etme kaliteleri artacaktır. Bizler çocuklarımıza UMUT olmak için daha çok proje üretip daha çok çalışacağız çünkü geleceğimiz şimdi ki minik yıldızlarımızın elinde.

Tüm etkinliklerimize katılım sağlayan ve destekleri ile yanımızda olan herkese elini tuttuğumuz ve tutacağımız tüm ÇOCUKLARIMIZ adına sonsuz teşekkürler.