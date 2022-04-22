Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.548,43
ALTIN
916,39
DOLAR
14,74
STERLİN
19,06
EURO
15,97
Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak
Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim...
Yüksek İhtisas Üniversitesi 43 akademik personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 43...
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü 48 akademik personel alacak
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü 48...
Koç Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi 8 Öğretim...
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yargıtay, Bursaspor davasında 34 beraatten 14'ünü bozdu

22 Nisan 2022 Cuma 14:42
Yargıtay, Bursaspor davasında 34 beraatten 14'ünü bozdu

BURSA - Bursaspor'da yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla yargılanan 34 sanığın beraatine ilişkin itirazı değerlendiren Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, 14 kişinin kararını bozarak 'emniyeti suistismal' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, 2011'de Bursaspor'un hesaplarında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aralarında Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ile eski ve yeni yöneticilerin de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından şüphelilerden Yazıcı ile 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklular, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

İBRAHİM YAZICI HAYATINI KAYBETTİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 35 sanık hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'örgüt kurmak', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'zimmet', 'görevi ihmal' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından, 12 ile 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken, sanık İbrahim Yazıcı 2013 yılında hayatını kaybetti.

YARGITAY SADECE 20 BERAATİ ONADI

2 yıl süren yargılamanın ardından mahkeme heyeti, 34 sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Karara yapılan itirazın ardından Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, dosyayı inceledi. 5'inci Ceza Dairesi, aralarında yöneticilerin bulunduğu 20 kişi hakkında verilen beraat kararını onadı. 14 sanığın ise 'emniyeti suistimal' suçundan yargılanmasını istedi. Yargıtay'ın kararı sonrası 14 tutuksuz sanık, önümüzdeki günlerde yeniden Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
YargıtayBursaspor Davası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'de teröristlerden havanlı saldırı; 6 polis yaralı
Suriye'de teröristlerden havanlı saldırı; 6 polis yaralı
İsmail Demir: İlk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik
İsmail Demir: İlk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik
Bulgaristan polisi köpekler ile saldırıp, göçmenleri geri itti
Bulgaristan polisi köpekler ile saldırıp, göçmenleri geri itti
Bakan Yanık: 'İcat çıkarma' sözünün aksine icat çıkarın
Bakan Yanık: 'İcat çıkarma' sözünün aksine icat çıkarın
Bakan Soylu: Terör yuvalarının kafalarına iniyoruz
Bakan Soylu: Terör yuvalarının kafalarına iniyoruz
Erdoğan: 45 terörist etkisiz hale getirildi, 3 şehidimiz var
Erdoğan: 45 terörist etkisiz hale getirildi, 3 şehidimiz var
Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak
Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 43 akademik personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 43 akademik personel alacak
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü 48 akademik personel alacak
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü 48 akademik personel alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma