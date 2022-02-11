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Yaratıkla korkularınızla yüzleşin

Sinema sektöründe aldığı öncü kararlarla adından söz ettiren Hann Yapım, 60’ar dakikalık korku ve gerilim temalı üçleme filmiyle Türkiye’de bir ilke daha imza atıyor.

11 Şubat 2022 Cuma 13:08
Yaratıkla korkularınızla yüzleşin

HABER: ASLAN SAYIM

Yapımcılığını Hann Yapım’ın yönetmenliğini ise Gökhan Murat Toktamışoğlu’nun üstlendiği korku üçlemesinin ilki ‘İlk Seans: NMSM’ 11 Mart Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak.

Film için özel yaratık tasarlandı

Korku filmi için özel bir ekiple çalışan Hann Yapım 3D modelleme ile yaptırdığı yaratıkla da bu alanda Türkiye’de bir ilke daha imza attı. Profesyonel ekip tarafından ilk önce konsept çizimleri yapıldı. Yaratığın modellenme aşamasında dünyada yapılan örnekler incelendi. Filmde görülmesi istenen biçimine dair düzenlemeler, eklemeler çıkartmalar şeklinde gerçekleşti. Modelleme aşamasından sonra yaratığın doku kaplamaları yapıldı. Değişik deri formları, göz biçimleri, diş yapıları denendikten sonra kaplaması hazırlanan model filmde görüleceği şekle ulaştı. İstenen model oluşturulduktan sonra yaratığın hareket etmesi için iskelet sistemi yapıldı. İskelet sistemi yaratığın yapacağı tüm hareketlere göre oluşturulduktan sonra hareket testlerine başlandı. Seyirciyi tasarım ve modelleme ile çok şaşırtacak yaratığın hazırlık süresi 5.5 ayda tamamlandı.

11 Martta Cuma günü vizyona girecek olan İlk Seans: NMSM sadece 14 gün vizyonda kalacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hann YapımGökhan Murat Toktamışoğluİlk Seans: NMSM
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