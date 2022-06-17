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YAMAÇ VE ULUTÜRK ÇİFTİNE MUTLULUK VE SAADETLER DİLİYORUZ

10 Haziran 2022 Cuma günü, saat 19.00-23.00 arasında Buse Nur YAMAÇ ve Muhammet ULUTÜRK'ün nişan törenleri gerçekleşti.

17 Haziran 2022 Cuma 13:44
YAMAÇ VE ULUTÜRK ÇİFTİNE MUTLULUK VE SAADETLER DİLİYORUZ

10 Haziran 2022 Cuma günü, saat 19.00-23.00 arasında Buse Nur YAMAÇ ve Muhammet ULUTÜRK, evlenerek toplumun temeli olan aile yapılarını sağlam olarak kurmaları, korumaları ve bir ömür boyu mutluluk ve saadetlerle dolu hayat sürdürmeleri için, Beykoz/İSTANBUL’da NİŞAN törenlerini seçkin ve mümtaz davetlilerin huzurunda yüzüklerini takarak ilân edip bir kez daha evet dediler.

Bizler de Önce Vatan Gazetesi olarak, başta sevgili Buse Nur ve Muhammet çiftimiz olmak üzere, ULUTÜRK-YAMAÇ ailelerini en kalbî hissiyatlarımız ile tebrik ediyor kendilerine aile efratları ile birlikte eksiksiz olarak nice sağlıklı, mutlu ve güzel günler yıllar diliyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

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