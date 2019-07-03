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Yalova merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Yalova merkezli 9 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında yarbay ve yüzbaşının da olduğu 13'ü muvazzaf 14 kişi gözaltına alındı.

Yalova merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Yalova merkezli 9 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında yarbay ve yüzbaşının da olduğu 13'ü muvazzaf 14 kişi gözaltına alındı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:57
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Yalova merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

YALOVA - İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, TSK içerisindeki mahrem hizmetler yapılanmasında görev alan terör örgütü üyesi 14 kişinin yakalanması için Yalova başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Antalya, Zonguldak, Ordu, Tekirdağ, Hatay ve Muğla’da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün TSK içersinde mahrem hizmetler yapılanması kapsamında ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandığı tespit edilen 1 yarbay ve 1 yüzbaşı, 10 astsubay başçavuş, 1 astsubay üstçavuş ve 1 emekli astsubay olmak üzere 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamalarının başlatıldığı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ OperasyonuYalova
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