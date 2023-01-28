Yalova Çiftlikköy'de arsa satışı karşılığı gelir paylaşım ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş. tarafından Yalova Çiftlikköy'de bulunan Ticaret+Turizm+Konut Alanı nitelikli toplam 24.267,51 metrekare alanlı 2 adet arsa, "arsa satışı karşılığı gelir paylaşım" modeliyle ihale edilecek.



İhale dosyası, Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş. İhale ve Hakediş Müdürlüğü Finanskent Mah. Finans Cad. Sarphan Finanspark Plaza No:5/A Kat:5 Ümraniye adresinde görülebilir veya temin edilebilir.



İhalenin 1. oturumu 7 Şubat 2023 Salı günü saat 14.30'da yapılacak.



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