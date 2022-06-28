Yalçın Topçu, ziyaret ve görüşmelere bulundu

Sosyal Demokrat Birlik Partisi ve Kosova Meclisi İnsan Hakları Komisyon Başkanı Duda BALJE ve İnsan Hakları Komisyonu üyeleri ve KDTP Milletvekilleri Enis Kervan ve Fidan Jılta’nında katıldığı bir istişare yemeğinde Başkan’a ve heyetine teşekkür eden Topçu ve Gündoğdu hediye takdimi ve görüşmeler sonrasında,Priştina Büyük Şehir Belediye Başkanı Perparim Rama ile makamında Türkiye’nin Priştina Büyükelçisi Çağrı Sakar’ın da katılımıyla bir araya geldiler.

Başkana heyet adına Kütahya çini tabak hediye eden Topçu ve Gündoğdu yemekte ve burada yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Kosova ile beşeri,tarihi ve kültürel bağlarımız var.Arnavut ve Boşnak kardeşlerimizin burada var olan nüfuslarının kat be kat fazlası bizim ülkemizde,damadımız ve gelinimizdir.

Balkanlar’ın merkez ülkesi olan Kosova’nın egemenliği,toprak bütünlüğünü,barışı, istikrarı,refahı ve güvenliği Türkiye için olmasa olmazdır,çünkü Kosova Halkı ile Türk Halkı Kardeştir.

Küresel Besleme FETÖ Terör Örgütü pek çok ülkenin geleceği için bünyeden sökülüp atılması gereken ciddi bir tehdittir.

Türkiye;251 sivil vatandaşını katleden bu örgütten başka hiç bir kardeş ülkenin zarar görmesini asla istemez.

Kosova’nın bağımsızlığını tanıyan ikinci ülke olan Türkiye; Kosova’nın kalkınarak, uluslarası alanda hak ettiği yeri almasında refahının artmasından katkılarının olmasından büyük memnuniyet duymaktadır.

Türkiye’nin yaptığı destek ve katkılar başkalarının yaptığı gibi Kosova topraklarının altında olanlarla ilgili değil,üzerinde yaşayan kardeşlerinin refah ve esenliği ile ilgilidir.”

Türkiye’nin Piriştina Büyükelçisi Çağrı Sakar’ı makamında ziyaret eden Topçu ve Gündoğdu’nun ziyaretleri Hastane, Elena Gjika Okulu ile Türkiye tarafından yaptırılan Camii inşaatını ziyaret ile sona erdi.