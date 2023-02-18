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Yalçın Topçu: Yanımızda yer alan herkese milletçe candan teşekkür ediyoruz

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Yalçın Topçu, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve Genel Sekreter yardımcısı Sadi Jafarov ile külliyedeki makamında görüştü.

18 Şubat 2023 Cumartesi 22:31
Yalçın Topçu: Yanımızda yer alan herkese milletçe candan teşekkür ediyoruz

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve  Genel Sekreter yardımcısı Sadi Jafarov ile külliyedeki makamında görüşen Cumhurbaşkanı başdanışmanı Yalçın Topçu, ziyaret için teşekkürlerini ifade ederek yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Yaşadığımız bu istisna felaketin yaralarını, milleti ile ele veren devletimiz sarmaya başlamıştır.

100 kadar ülkenin,ülkemizin yaşadığı bu örneği olmayan felaket için seferber olmasının yanında İslam ülkeleri ile Türk devletleri teşkilatının da felaketin ilk gününden itibaren ortaya koymuş oldukları gayret ve çabalar acımıza ortak olmuştur.

Ülkemizin yaşadığı bu asrın felaketinde şehid olan canlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, acımızı paylaşan,destek olup yanımızda yer alan herkese milletçe candan teşekkür ediyoruz.

Allah; ülkemizi ve bütün insanlığı bu türden afetlerden muhafaza eylesin.”

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev’de yaptığı konuşmada; "Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve kardeş Türk halkının,Türk Devletleri Teşkilatı ve halkları olarak yanındayız. Hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet, ailelerine başsağlığı,yaralılara acil şifalar diliyoruz. Güçlü Türk devletinin ve halkının bu felaketi en kısa zamanda atlatacağına inancımız tamdır." dedi

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yalçın Topçu
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