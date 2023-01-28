Yalçın Topçu: "Türkiye’ye hoş geldiniz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Kenya-Sıaya bölge valisi, sağlık bakanı,milletvekili ve Kenya’lı iş insanları ile Türk iş insanı Abdülhamid Yıldırım külliyedeki makamında kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Sizi ve heyetinizi ülkemizde milletimizin evi Cumhurbaşkanlığımızda ağırlamaktan memnunum.

Türkiye’ye hoş geldiniz”

Sözlerimin başında Can Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan menfur saldırıyı yapanı ve yaptıranları lanetliyorum.

Bu alçak saldırıda şehid olan kardeşimize cenabı haktan rahmet,ailesine ve Can Azerbaycan milletine başsağlığı,yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

Büyük Atatürk’ün sözleriyle ifade edelim ki “Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir” çünkü Umummilli lider Haydar Aliyev’in dediği gibi, “Biz bir millet,iki devletiz" Ankara Bakü,Bakü Ankara’dır.

Türkiye’nin Nairobi de ki Büyükelçiliği 1968 yılında faaliyete geçmiş,Doğu Afrika ülkeleri içinde 3.büyük ekonomik güce sahip olan Kenya ile Türkiye ilişkileri de dostluk ve kazan kazan temelleri üzerine kurulmuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın; “Dost ülke Kenya'nın refah ve istikrarını, Türkiye'nin refah ve istikrarından ayrı görmüyoruz" demişlerdi.

Bu çerçevede Türkiye,iş adamları ve insani yardım kuruluşları ileiki ülke ilişkilerinin her alanda daha da güçlenmesi ve gelişmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir”dedi.

JAMES AGGREY BOB ORENGO (E.G.H) SIAYA BÖLGE VALİSİ de heyet adına yaptığı konuşmada;“Türkiye birçok konuda özellikle tarım,sağlık alanında ileri uygulamalara ve üretimlere sahip.

Türkiye’nin bu tecrübelerini ülkemizde ve bölgemizde görmek istiyoruz,geliş sebebimiz budur.

Bizi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde misafir ettiğiniz için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Şahsınızda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞANA sonsuz saygı minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Türkiye’nin bölgemize ve ülkemize başta sağlık olmak üzere,eğitim,tarım ve meslek edindirme ile ilgili yardımlarını ve katkılarını önemsiyoruz.

Bu yardımlar ve işbirliği Kamu ve özel sektör işbirliği şeklinde olabilir.

Mavi ekonomi dediğimiz Balıkçılık alanında da (Victoria gölünün değerlendirilmesi gibi) işbirliğine ihtiyaç duyuyoruz”dedi.

Görüşme; cumhurbaşkanı adına Yalçın Topçu tarafından heyete verilen hediyeler ile sona erdi.