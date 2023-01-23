Yalçın Topçu: Türkiye ile Moldova aralarında kan bağı bulunan iki ülkedir

Moldova Gagavuz Milletvekili Ivanna Köksal’ı külliyedeki makamında kabul eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yaptığı konuşmada;

“Türkiye ile Moldova; aralarındaki tarihi ve kültürel bağların yanı sıra, Gagavuz Yerinde yaşayan soydaşlarımızın varlığı münasebetiyle de aralarında kan bağı bulunan iki ülkedir.

Türkiye-Moldova arasındaki stratejik ortaklık seviyesindeki iyi ilişkiler, iki ülkenin olduğu kadar bölgenin de istikrarına önemli katkılar sağlamaktadır.

Komrat ve Kişinev arasındaki birlik ve beraberlik içindeki güçlü ilişkiler, Türkiye ve Moldova arasında var olan iyi ilişkileri de daha da güçlendirmektedir.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan en fazla etkilenen ülkelerden birisinin de Moldova olduğunu bilen Türkiye ve Türk Halkı; Moldova'nın ayrılmaz bir parçası olan Gagavuz Özerk Yerindeki Gagavuz Türklerinin ve tüm Moldova halkının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her daim yanlarında olmaya devam edecektir.

Bu vesile,İsveç’te Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan insanlık dışı saldırıyı yapan ve yaptıranlar bilsinler ki;Kuranı Kerimin sahibi olan Cenab-ı Hak düşmanlarını şiddetli bir şekilde kahrederek,zalimleri yerle bir eden Kahhâr'dır.

Mübarek üç ayların milletimizin, İslam aleminin ve bütün insanlığın esenliğine vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Moldova Gagavuz Milletvekili Ivanna Köksal Topçu’ya kabulü için teşekkür ederek başladığı konuşmasında;

“Ben Gagavuzum ve Moldova Milletvekiliyim.Moldova Parlamentosu 1994’te resmi olarak Gagavuz varlığını ve Kültürünü kabul etti. Gagavuzyada Başkanımız ve Parlamentomuz var. Gagavuz Parlamentosunda da 34 milletvekili var. Moldova Parlamentosunun ise 101 Mv.’inden 4‘ü Gagavuzdur.

Gagavuz yeri Türkiye’nin büyük katkısı ile otonomi kazandı. O zamanki CB. Süleyman DEMİREL ve Başkonsolos Ender ARAT’a minnettarız. Bizler otonomimizi korumaya ve devam ettirmeye çalışıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan Moldova ve Gagavuzya ile olan ilişkilerinde hep doğru ve samimi adımlar attı kendisine minnettarız ve o halkımız tarafından çok seviliyor.Sosyal Projeler, okullar hastaneler kreşler yapılıyor ve Sayın Erdoğan adına bir kolej açılacak. Türkiye bu yardımları projeleri reklam için değil gerçekten arzuladığı için yapıyor. Batının ve Amerika’nın bize bakışı böyle değil.Türkiye ile stratejik seviyede olan ilişkilerimizin yanı sıra ekonomik olarak ise Türkiye 4. sıradadır.” diyerek sözlerini tamamladı.

Görüşme; Yalçın Topçu’nun, Moldova milletvekili Köksal’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan şal’ı takdim etmesiyle sona erdi.