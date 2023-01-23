Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.550,32
ALTIN
1.165,20
DOLAR
18,81
STERLİN
23,26
EURO
20,46
KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim...
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden yeterlilik sınavı ilanı
Devlet Su İşleri Genel...
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Model alacak
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Model...
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yalçın Topçu: Türkiye ile Moldova aralarında kan bağı bulunan iki ülkedir

Moldova Gagavuz Milletvekili Ivanna Köksal’ı külliyedeki makamında kabul eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu konuştu...

23 Ocak 2023 Pazartesi 13:06
Yalçın Topçu: Türkiye ile Moldova aralarında kan bağı bulunan iki ülkedir

Moldova Gagavuz Milletvekili Ivanna Köksal’ı külliyedeki makamında kabul eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yaptığı konuşmada;

“Türkiye ile Moldova; aralarındaki tarihi ve kültürel bağların yanı sıra, Gagavuz Yerinde yaşayan soydaşlarımızın varlığı münasebetiyle de aralarında kan bağı bulunan iki ülkedir.

Türkiye-Moldova arasındaki stratejik ortaklık seviyesindeki iyi ilişkiler, iki ülkenin olduğu kadar bölgenin de istikrarına önemli katkılar sağlamaktadır.

Komrat ve Kişinev arasındaki birlik ve beraberlik içindeki güçlü ilişkiler, Türkiye ve Moldova arasında var olan iyi ilişkileri de daha da güçlendirmektedir.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan en fazla etkilenen ülkelerden birisinin de Moldova olduğunu bilen Türkiye ve Türk Halkı; Moldova'nın ayrılmaz bir parçası olan Gagavuz Özerk Yerindeki Gagavuz Türklerinin ve tüm Moldova halkının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her daim yanlarında olmaya devam edecektir.

Bu vesile,İsveç’te Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan insanlık dışı saldırıyı yapan ve yaptıranlar bilsinler ki;Kuranı Kerimin sahibi olan Cenab-ı Hak düşmanlarını şiddetli bir şekilde kahrederek,zalimleri yerle bir eden Kahhâr'dır.

Mübarek üç ayların milletimizin, İslam aleminin ve bütün insanlığın esenliğine vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Moldova Gagavuz Milletvekili Ivanna Köksal Topçu’ya kabulü için teşekkür ederek başladığı konuşmasında;

“Ben Gagavuzum ve Moldova Milletvekiliyim.Moldova Parlamentosu 1994’te resmi olarak Gagavuz varlığını ve Kültürünü kabul etti. Gagavuzyada Başkanımız ve Parlamentomuz var. Gagavuz Parlamentosunda da 34 milletvekili var. Moldova Parlamentosunun ise 101 Mv.’inden 4‘ü Gagavuzdur.

Gagavuz yeri Türkiye’nin büyük katkısı ile otonomi kazandı. O zamanki CB. Süleyman DEMİREL ve Başkonsolos Ender ARAT’a minnettarız. Bizler otonomimizi korumaya ve devam ettirmeye çalışıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan Moldova ve Gagavuzya ile olan ilişkilerinde hep doğru ve samimi adımlar attı kendisine minnettarız ve o halkımız tarafından çok seviliyor.Sosyal Projeler, okullar hastaneler kreşler yapılıyor ve Sayın Erdoğan adına bir kolej açılacak. Türkiye bu yardımları projeleri reklam için değil gerçekten arzuladığı için yapıyor. Batının ve Amerika’nın bize bakışı böyle değil.Türkiye ile stratejik seviyede olan ilişkilerimizin yanı sıra ekonomik olarak ise Türkiye 4. sıradadır.” diyerek sözlerini tamamladı.

Görüşme; Yalçın Topçu’nun, Moldova milletvekili Köksal’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan şal’ı takdim etmesiyle sona erdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yalçın TopçuIvanna Köksal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Kur'an-ı Kerim yakmanın özgürlükle alakası yok"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Kur'an-ı Kerim yakmanın özgürlükle alakası yok"
Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi
Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi
SOLO YATIRIM HOLDİNG DEVRE TATİL UYGULAMASINA BAŞLADI
SOLO YATIRIM HOLDİNG DEVRE TATİL UYGULAMASINA BAŞLADI
Tarihe ışık tutacak, Tell Kurdu Höyüğü’nde  MÖ 6. ve 5. bin yıllarına ait kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor!
Tarihe ışık tutacak, Tell Kurdu Höyüğü’nde  MÖ 6. ve 5. bin yıllarına ait kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor!
HDP'nin, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması başvurusu bu hafta karara bağlanabilir
HDP'nin, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması başvurusu bu hafta karara bağlanabilir
KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden yeterlilik sınavı ilanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden yeterlilik sınavı ilanı
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Model alacak
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Model alacak
Uğur Mumcu suikastının üzerinden 30 yıl geçti
Uğur Mumcu suikastının üzerinden 30 yıl geçti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi