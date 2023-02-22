Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.102,46
ALTIN
1.112,85
DOLAR
18,88
STERLİN
22,79
EURO
20,08
Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B...
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi alacak
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi...
TED Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
TED Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
TED Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
TED Üniversitesi Öğretim üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yalçın Topçu: ‘İnsanlık Ölmemiş’ dedirten bütün devletlere ve halklarına milletim ve insanlık adına teşekkürlerimle

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Yalçın Topçu, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile görüştü.

22 Şubat 2023 Çarşamba 13:40
Yalçın Topçu: ‘İnsanlık Ölmemiş’ dedirten bütün devletlere ve halklarına milletim ve insanlık adına teşekkürlerimle

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Yalçın Topçu, külliyedeki makamında Türkiye’nin yaşadığı depremler nedeniyle Ankara'yı ziyaret eden Kırım Tatar Türklerinin Milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile görüştü.

Türk Dünyasının efsanevi büyük oğlunu ve değerli Ukrayna heyetini bu dar günümüzde milletin evinde görmekten büyük onur duyduğunu söyleyen Yalçın Topçu konuşmasının devamında:

“Savaşları ve afetleri yaşayan dünyamızda ‘oralarda bir yerlerde sıkışıp kalmış insanlığı’ bu afetle birlikte sıkıştığı yerlerden kurtarıp Türkiye’ye getiren,savaşta olmasına rağmen 175 kişilik arama kurtarma ekibiyle yardıma gelen başta Ukrayna’ya olmak üzere yardımları ile ‘İnsanlık Ölmemiş’ dedirten bütün devletlere ve halklarına milletim ve insanlık adına teşekkürlerimle şükran ve saygılarımı sunuyorum.

Milletçe yaşadığınız asrın felaketiyle sönen ocaklarımızı tüttürüp yaralarımızı sardıktan sonra bu felaketin faciaya dönüşmesinde zerre kadar dahili olanlar ile bu facia üzerinden siyasi ikbal devşirenlere hesabını,yargıda devlet olarak,sandıkta da millet olarak soracağız.

Devlet millet el ele, milletçe yaşadığımız bu asrın felaketininde üstesinden Allah’ın izniyle geleceğiz inşallah.

Deprem şehidlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”dedi.

Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu’da yaptığı konuşmada;

Ukrayna halkının ve Kırım Tatar’ı kardeşlerinizin dost ve kardeş Türk devletine ve halkına taziyelerin,başsağlığı dileklerini ve dualarını getirdim.

Ukrayna devleti ve halkı,Kırım  Tatarı soydaşlarınız, dost ve kardeş Türk devletine ve halkına bu zor zamanda her türlü desteği vermeye hazırdır.

Yarin ben ve heyetim Osmaniye ilimizdeki depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğiz.

Allah bütün insanlığı başta Ukrayna ve Kırım olmak üzere şavaş belasından ve bu türlü afetlerden muhafaza etsin.” dedi.

Görüşme,Kırımoğlu’nun Topçu’ya,Kırım Milli Varlık Fondu şiltini takdimi ve Topçu’nun da kendisine kurt başlı el yapımı hançer hediye etmesiyle sona erdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yalçın Topçu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Şehir merkezleri gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz"
"Şehir merkezleri gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz"
Bakan Akar: İlk andan itibaren Mehmetçik milleti ve vatandaşı ile beraber oldu, olmaya devam ediyor
Bakan Akar: İlk andan itibaren Mehmetçik milleti ve vatandaşı ile beraber oldu, olmaya devam ediyor
AFAD tarafından deprem bölgesinde 300 bin 809 çadır kuruldu
AFAD tarafından deprem bölgesinde 300 bin 809 çadır kuruldu
Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi alacak
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi alacak
TED Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
TED Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
Madenciler "asrın felaketi"nde binlerce hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu
Madenciler "asrın felaketi"nde binlerce hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu
Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, depremde vefat edenlerin kimlik tespit sürecini anlattı
Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, depremde vefat edenlerin kimlik tespit sürecini anlattı
Prof. Dr. Sözbilir: İlk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayı kırıldı
Prof. Dr. Sözbilir: İlk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayı kırıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi