Yalçın Topçu: ‘İnsanlık Ölmemiş’ dedirten bütün devletlere ve halklarına milletim ve insanlık adına teşekkürlerimle

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Yalçın Topçu, külliyedeki makamında Türkiye’nin yaşadığı depremler nedeniyle Ankara'yı ziyaret eden Kırım Tatar Türklerinin Milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile görüştü.

Türk Dünyasının efsanevi büyük oğlunu ve değerli Ukrayna heyetini bu dar günümüzde milletin evinde görmekten büyük onur duyduğunu söyleyen Yalçın Topçu konuşmasının devamında:

“Savaşları ve afetleri yaşayan dünyamızda ‘oralarda bir yerlerde sıkışıp kalmış insanlığı’ bu afetle birlikte sıkıştığı yerlerden kurtarıp Türkiye’ye getiren,savaşta olmasına rağmen 175 kişilik arama kurtarma ekibiyle yardıma gelen başta Ukrayna’ya olmak üzere yardımları ile ‘İnsanlık Ölmemiş’ dedirten bütün devletlere ve halklarına milletim ve insanlık adına teşekkürlerimle şükran ve saygılarımı sunuyorum.

Milletçe yaşadığınız asrın felaketiyle sönen ocaklarımızı tüttürüp yaralarımızı sardıktan sonra bu felaketin faciaya dönüşmesinde zerre kadar dahili olanlar ile bu facia üzerinden siyasi ikbal devşirenlere hesabını,yargıda devlet olarak,sandıkta da millet olarak soracağız.

Devlet millet el ele, milletçe yaşadığımız bu asrın felaketininde üstesinden Allah’ın izniyle geleceğiz inşallah.

Deprem şehidlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”dedi.

Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu’da yaptığı konuşmada;

Ukrayna halkının ve Kırım Tatar’ı kardeşlerinizin dost ve kardeş Türk devletine ve halkına taziyelerin,başsağlığı dileklerini ve dualarını getirdim.

Ukrayna devleti ve halkı,Kırım Tatarı soydaşlarınız, dost ve kardeş Türk devletine ve halkına bu zor zamanda her türlü desteği vermeye hazırdır.

Yarin ben ve heyetim Osmaniye ilimizdeki depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğiz.

Allah bütün insanlığı başta Ukrayna ve Kırım olmak üzere şavaş belasından ve bu türlü afetlerden muhafaza etsin.” dedi.

Görüşme,Kırımoğlu’nun Topçu’ya,Kırım Milli Varlık Fondu şiltini takdimi ve Topçu’nun da kendisine kurt başlı el yapımı hançer hediye etmesiyle sona erdi.