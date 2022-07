Yalçın Topçu'dan, Akyurt'ta ziyaret

MUSTAFA KEMAL SALLI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Siteler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Tosun ile birlikte Ankara -Akyurt İlçe Kaymakamı Metin Selçuk’u makamında ziyaret ederek birlikte Akyurt’ta 40 kişinin istihdam edildiği Merve Ahşap Orman Ürünleri ithalat ihracat A.Ş.yi de ziyaret ettiler.

Firma çalışanları ve sahibi Remzi Ayyıldız ziyaretten duydukların memnuniyeti dile getirerek sel felaketinin yaralarını hemen saran devlete ve Akyurt Kaymakamımın ilgisine aynı zamanda an itibarıyla ilçeye gelen içişleri bakanı sayın Süleyman Soylu’ya tekraren teşekkürlerini belirterek Esnafın her daim yanında olan Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin duaları ile Yalçın Topçu’ya ve kaymakama ziyaretleri için teşekkür ettiler.

Siteler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Tosun’da;”Esnaf ve sanatkarı her daim destekleyen Cumhurbaşkanımız minnettarız.Devletimiz güçlüdür,sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte her zorluğu aşıyoruz Allah devlete ve millete zeval vermesin.” dedi.

Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk ise;

“Devletin her alanda ve her zamanda toplumun her kesminin yanında olduğunu ifade ederek sorunların üzerine ivedilikle gidildiğini ifade etti.”

Yalçın Topçu’da yaptığı konuşmada;

“Değerli kaymakamımız tecrübesini ve devletin şefkat elini ilçemizin vatandaşlarına ve esnafına ulaştırdığı için teşekkür ediyorum.

Hakim değil,Hadim devlet diyen Cumhurbaşkanımızın vatandaş için belirlediği üstün ve kaliteli hizmet anlayışını sahada idarecilerimizin uyguladığını görmek memnuniyet verici.

Esnafımız toplumumuzun ‘Köşe Taşlarıdır’,onların herbiri günümüzün Ahi Evranlarıdır.

Bizim esnafımız birliğimizin ve dirliğimizi teminatı olup, alınlarının açık olduğu gibi,elleri de gönülleri de toplumun her kesmi için açık ve kucaklayıcıdır.

Esnaf kooperatifi başkanı Mehmet Tosun’un üyelerinin sorunlarına olan ilgiside takdire şayandır hizmeti daim olsun inşallah.

5 Temmuz 1993'te PKK Terör Örgütünün Erzincan Başbağlar Köyünde Sivillere yaptığı katliamının yıldönümü olduğunu hatırlatan Topçu;

PKK terör örgütünün, şalvarlı ve mekaplısına, kravatlı ve eteklisine, bunları koruyan ve besleyenlere lanet, Başbağlar’da ki 33 şehidimize ve bütün şehidlerimize rahmetler olsun.Makamları ali, mekanları cennet olsun. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin” diyerek sözlerini bitirdi.