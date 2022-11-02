Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.083,82
ALTIN
990,53
DOLAR
18,62
STERLİN
21,43
EURO
18,44
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt ve servis istasyonu alanını ihaleyle satacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt...
Selçuklu Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Selçuklu Belediyesi'nden arsa satış...
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 30 Öğretim Üyesi alacak
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 30...
Ege Üniversitesi 113 Öğretim Üyesi alacak
Ege Üniversitesi 113 Öğretim...
Metro hattındaki ticari alanlar kiraya verilecek
Metro hattındaki ticari alanlar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yalçın Topçu: "Allah Kazakistan’ı korusun ve yüceltsin"

02 Kasım 2022 Çarşamba 12:29
Yalçın Topçu: "Allah Kazakistan’ı korusun ve yüceltsin"

Ata yurdumuz kardeş Kazakistan’dan gelerek Mağcan Atamızın ifadesiyle ‘uzaktaki kardeş’ine yapmış olduğu bu nazik ziyaret için Prof.Dr.Serik Seydumanov ve değerli heyetine teşekkür ediyorum.

Kendilerini milletimizin evinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim.

Kazakistan ile Türkiye ilişkileri her alanda en üst seviyede artarak yükselişine devam ediyor.

Kazakistan ile Türkiye birbirinden uzakta ama birbirlerini dünya durdukça koruyup kollayacak iki öz kardeştir.

‘Hiç boyun eğmeyen,

Kazağım güçlüdür.’

Allah Kazakistan’ı korusun ve yüceltsin

Ata yurdumuz kardeş Kazakistan’dan gelerek Mağcan Atamızın ifadesiyle ‘uzaktaki kardeş’ine yapmış olduğu bu nazik ziyaret için Prof.Dr.Serik Seydumanov ve değerli heyetine teşekkür ediyorum.

Kendilerini milletimizin evinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim.

Kazakistan ile Türkiye ilişkileri her alanda en üst seviyede artarak yükselişine devam ediyor.

Kazakistan ile Türkiye birbirinden uzakta ama birbirlerini dünya durdukça koruyup kollayacak iki öz kardeştir.

‘Hiç boyun eğmeyen,

Kazağım güçlüdür.’

Allah Kazakistan’ı korusun ve yüceltsin

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yalçın TopçuKazakistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt ve servis istasyonu alanını ihaleyle satacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt ve servis istasyonu alanını ihaleyle satacak
Selçuklu Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Selçuklu Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 30 Öğretim Üyesi alacak
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 30 Öğretim Üyesi alacak
Bakan Karaismailoğlu: Demir yolundaki kapasiteyi artırmamız gerek
Bakan Karaismailoğlu: Demir yolundaki kapasiteyi artırmamız gerek
İBB, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ arasında toplu iş sözleşmesi imzaladı
İBB, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ arasında toplu iş sözleşmesi imzaladı
İnternet Hız Testi
İnternet Hız Testi
Davutpaşa patlaması davası yeniden görülecek
Davutpaşa patlaması davası yeniden görülecek
HEM ÜMMETİZ, HEM MİLLETİZ!
HEM ÜMMETİZ, HEM MİLLETİZ!
MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 3’ü terör örgütü üyesi, 4 kişi yakalandı
MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 3’ü terör örgütü üyesi, 4 kişi yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول