Yalçın Topçu: "Allah Kazakistan’ı korusun ve yüceltsin"

Ata yurdumuz kardeş Kazakistan’dan gelerek Mağcan Atamızın ifadesiyle ‘uzaktaki kardeş’ine yapmış olduğu bu nazik ziyaret için Prof.Dr.Serik Seydumanov ve değerli heyetine teşekkür ediyorum.

Kendilerini milletimizin evinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim.

Kazakistan ile Türkiye ilişkileri her alanda en üst seviyede artarak yükselişine devam ediyor.

Kazakistan ile Türkiye birbirinden uzakta ama birbirlerini dünya durdukça koruyup kollayacak iki öz kardeştir.

‘Hiç boyun eğmeyen,

Kazağım güçlüdür.’

Allah Kazakistan’ı korusun ve yüceltsin

Ata yurdumuz kardeş Kazakistan’dan gelerek Mağcan Atamızın ifadesiyle ‘uzaktaki kardeş’ine yapmış olduğu bu nazik ziyaret için Prof.Dr.Serik Seydumanov ve değerli heyetine teşekkür ediyorum.

Kendilerini milletimizin evinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim.

Kazakistan ile Türkiye ilişkileri her alanda en üst seviyede artarak yükselişine devam ediyor.

Kazakistan ile Türkiye birbirinden uzakta ama birbirlerini dünya durdukça koruyup kollayacak iki öz kardeştir.

‘Hiç boyun eğmeyen,

Kazağım güçlüdür.’

Allah Kazakistan’ı korusun ve yüceltsin