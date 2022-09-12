Yalçın Topçu, 12 Eylül Darbesi’nin yıldönümü nedeniyle konuşma yaptı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu 12 Eylül Darbesi’nin yıldönümü nedeniyle yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Değerli kardeşlerim;

Bizim kuşağımızın kahir ekseriyeti için “Vatan ve Millet Sevdasının” ibretlik diyeti, hazin hikâyesi, destansı mazisi olan ve her birimizin bu zulümden kaderince pay aldığı 12 Eylül Darbesinin yıldönümünde sizleri saygıyla selamlıyorum.

“Bizim çocuklar işi başardı” diyen efendilerini, 12 Eylül 1980 de milletin çocuklarına ve milli iradeye karşı yaptıkları insanlık dışı darbenin uygulamaları ile sevindiren kuklalarını asla unutmuyoruz.

Onların dönem dönem, “başarılı çocuklarına” 27 Mayıs’ı, 12 Eylül’ü, 28 Şubat ve 15 Temmuz’u yaptırmış olduklarını biliyoruz.

Şimdiler de bölücü, ahlaki, siyasi, ekonomik ve ekolojik terörle, besleme devletçikleri ile Irak’tan, Suriye’den Akdeniz ve Adalar Denizinden üzerimize geldiklerini görüyoruz.

Ama çok şükür ki Türkiye eski Türkiye değil.

Devleti ve milletiyle el ele, bölgesinde ve dünyada oyunları bozup, oyun kuran, sahada şanlı askeri ile, masada yetkin ve etkin diplomasisiyle var olan bir Türkiye ve onun gücünü milletten alan bir hükümeti var. Onlar ne yaparsa yapsınlar, önümüzdeki asrın Türk asrı olmasına ve bu asırda da en gür sedanın İslam’ın sedası olmasına asla engel olamayacaklar.

12 Eylül ve bütün darbeleri yapan kuklaları ve onların iplerini elinde tutanları lanetliyor, şehid ve gazilerini, mağdur ve mazlumlarını da rahmet, minnet, saygı ve şükranla yâd ediyoruz.

Bu vesile, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisiyle, sağlık, esenlik ve üstün başarılar diliyoruz.”