"Yakın zamanda failler ele geçecektir"

BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa’da infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik saldırıda yaralananları Bursa Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti. Bakanlar Soylu ve Bozdağ, çıkışta, hastane bahçesinde açıklama yaptı. Bakan Soylu, yaralı sayısının 7’ye yükseldiğini belirten Bakan Soylu, “Bu sabah saat 8’e çeyrek kala infaz koruma memurlarımızı taşıyan cezaevi aracına, bir el yapımı patlayıcıyla, Bursa Mudanya yolunda direğin dibine yerleştirilmiş bir patlayıcı ile saldırı gerçekleştirildi. El yapımı patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili savcılığımız, valiliğimiz koordinasyonunda emniyet müdürlüğümüz gerekli çalışmaları gerçekleştiriyorlar. İnşallah yakın bir zamanda failler ele geçecektir. Aynı zamanda tabi bu eylemin sonunda bir infaz koruma memurumuz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Cengiz Yiğit. Biraz sonra adliyede cenaze töreni var. Oradan sonra da Ağrı’ya göndereceğiz. Hem ailesine hem de Türkiye’ye başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bursa Şehir Hastanesi’nde 5 yaralımız var. 4’ü bugün taburcu olabilecek durumda. 2 yaralı olaydan çok sonra patlamanın şikayetiyle buraya müracaatçı oldular. Çekirge Devlet Hastanesi’nde ve Gemlik Devlet Hastanesi’nde de müracaatlar var. Onlar da bugün gün içerisinde, İl Sağlık Müdürümüzün verdiği bilgi çerçevesinde taburcu olacaklar. Burada bir hastamız var, diz kapağından yaralandı. Ameliyat oldu. Diğer tedavileri sürüyor” dedi.



‘BİRÇOK EYLEM BEKLENTİSİ İSTİHBARATİ OLARAK SÜREKLİ İLETİLMEKTE’



Teröre hiçbir zaman fırsat verilmeyeceğini belirten Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti:



“Şunu ifade etmek lazım. Terör örgütü fırsat kollar. Eğer rehavet içinde olursak bu fırsatı bulduğu andan itibaren de eylem yapmaya çalışır. Birçok eylemi de oluşmadan engelliyoruz. Bu eylemin failleri de inşallah yakın bir zamanda bulunacak ve cezalandırılacaktır. İnanıyorum ki soruşturma yakın bir zamanda sonuçlanacaktır. Elbette Türkiye’nin içerisinde bu riskle her zaman karşı karşıya olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Çünkü terör örgütü özellikle terörle mücadele elde edilen büyük başarılardan sonra kendini ispat etmeye çalışacaktır. Önümüzdeki dönemde özellikle Türkiye’nin iç istikrarını ve iç huzurunu bozmaya yönelik birçok eylem beklentisi elbette ki bize istihbarati olarak sürekli iletilmektedir. Ancak bu konuda milletimiz emin olsun. Tüm Türkiye’de güvenlik güçlerimizle huzurun ve istikrarın devamı için ve aynı zamanda bu tip eylemlerin oluşmadan engellenmesi için gerekli bütün çalışmaların devletimizin tüm birimlerinin koordinasyonunda yürümektedir. Allah yardımcımız olsun. Teröre hiçbir zaman fırsat verilmeyeceğini, bu tip ufak hücrelerin de kökünün kazınacağına aziz milletimize söylemek istiyorum. Allah milletimizi kötülüklerden muhafaza etsin.”



‘TÜRKİYE CEZAEVLERİNDE İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YOKTUR’



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise faillerin en kısa zamanda yakalanacağını belirterek, şöyle konuştu:



“Elde edilen veriler bize bir terör saldırısı olduğunu gösteriyor. Güvenlik güçlerimiz ve adli birimler gerekli tahkikatı yapıyorlar. Failler nereye giderlerse gitsinler, güvenlik güçlerimiz tarafından en kısa sürede yakalanacaktır. Ben bu olayın da kısa süre içerisinde aydınlatılacağına yürekten inanıyorum. Buradan şunu ifade etmek istiyorum. Son zamanlarda cezaevlerinde kötü muamele ve işkence olduğunu öne süren ve bunu dillendiren çevreler var. Bu çevreleri Türk halkı tanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin her biri, ailelerinin devletimize emanetidir. Onların yaşamından sağlığından barınmasından devlet olarak sorumluyuz. Gardiyanlarımız, infaz koruma memurlarımız onların güvenliği için barınması için ve ihtiyaçlarını gidermek için görev yapmaktadırlar. Burada altını bir kez daha çizmek isterim. Zaman zaman bazı uluslararası raporlarda, en son ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı rapor gibi birçok raporda maalesef terör örgütlerinin iftiraları hakikatmiş gibi kamuoyuyla paylaşılıyor. Türkiye cezaevlerinde işkence ve kötü muamele yoktur. Biz AK Parti olarak 2005’te ceza kanunu ile işkence ve kötü muamelede zaman aşımını kaldırmış bir ülkeyiz. 10 sene de 20 sene de 50 sene de geçse işkence ve kötü muameleyle ilgili bir soruşturma zaman aşımından yararlanamaz. Bu konuda bu kadar net ve şeffafız. Bunu söyleyenler iddialarını ispat etmeli. Yoksa iftiralarla Türkiye’yi karalamaktan vazgeçmelidir. Bütün bu olaylarla ilgili açıklamalarımızı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bizim cezaevlerindeki infaz sistemi, dünyanın en iyi infaz sistemlerinden biridir. Şeffaflık, netlik, denetlenebilirlik, insan hakları ve hukuka riayet edilebilirlik ve diğer bütün imkanlar bakımından hem uluslararası denetime açık hem kamuoyuna açık hem de birçok denetleme kurumuyla yurt içinde denetleme yapılmaktadır. Bu olay üzerinden cezaevlerinde işkence ve kötü muamele olduğunu ve bu nedenle bu olayların yapıldığını söyleyen birtakım hesapları görüyorsunuz. Buradan şunu tekrar tekrar söylüyorum. Bu terör örgütleri propagandasıdır. Özellikle PKK terör örgütü, FETÖ terör örgütü, DHKP-C terör örgütü ve bilumum terör örgütleri, son 1 aydır cezaevleri üzerine yoğun bir iftira kampanyası sürdürüyorlar. Biz iftiraları açıklamaktan geri kalmayacağız.”



Yaralı infaz koruma memurlarına şifa dileyen Bakan Bozdağ, “İnşallah bir daha böyle bir olay tekrar etmez. Tekrar etmemesi için de bütün devletimizin birimleriyle el birliği içinde çalışacağız. Bugün burada İçişleri Bakanımız ile olduğumuz gibi bundan sonraki çalışmalarda da devletimizin bütün birimleri terörün üzerine gitmeye devam edecektir. Hiçbir eylem Türkiye’yi bu mücadelesinden geri koymayacaktır” ifadelerini kullandı.