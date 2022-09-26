Web Hosting Ne İşe Yarar?

Web sitenizi veya web uygulamanızı internette yayınlamanıza izin veren çevrim içi hizmete web hosting denir. Bir hosting hizmetine kaydolduğunuzda, web sitenizin düzgün çalışması için gereken dosya ve verileri depolayabileceğiniz sunucuda yer kiralamanız yeterlidir.

Web hosting hizmetinin birtakım görevleri vardır. Bu görevler, sağlayıcı sunucuyu çalışır durumda tutmak, sunucuyu kötü niyetli saldırılara karşı korumak ve sunucudan ziyaretçinin tarayıcısına içerik (metin, resim, dosya) göndermektir. Bu nedenle yeni bir web sitesi kurmaya karar verirseniz, size sunucu alanı sağlayabilecek bir hosting firması da bulmanız gerekecektir. Web ana bilgisayarları, tüm dosyaları, içeriği ve veri tabanlarını sunucularında depolar. Birisi, kullandığı tarayıcının adres çubuğuna alan adınızı yazdığınızda, sizin host sağlayıcınız, isteğinizi yerine getirmek için ihtiyaç duydukları dosyaları aktarır. Hosting sağlayıcıları yalnızca web siteniz için sunucu alanı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda aşağıda vermiş olacağımız örnekler gibi web sitesi yönetimiyle ilgili hizmetler de sağlayabilmektedir:

SSL sertifikası (https:// protokolünü kullanan güvenli web siteleri için)

E-posta hostin g

Sayfa oluşturucu

Geliştirici araçları

Müşteri hizmetleri (özellikle canlı sohbet yoluyla)

Web sitesi otomatik yedekleme

Tek tıkla yazılım kurulumu (WordPress, Drupal vb.)

Web siteniz ne kadar büyük olursa ihtiyacınız olan sunucu alanı da o kadar fazla olur. Paylaşımlı barındırma planları gibi seçeneklerle küçükten başlamak daha mantıklıdır. Web siteniz büyüdükçe, daha gelişmiş bir barındırma planına yükseltebilirsiniz.

Kısacası, web sitenizi yayınlamak ve çevrim içi varlığınızı oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz hizmetlere web hosting denmektedir. İyi bir web hosting, içeriğinizi webde kusursuz bir şekilde görüntülemenize, web sitenize mümkün olduğunca çok ziyaretçi çekmenize ve onlara kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunmanıza yardımcı olabilir.

WordPress Hosting Nedir?

WordPress hosting, web sitenizi verimli, sağlam ve daha istikrarlı tutmak için gerekli ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir barındırma hizmetidir diyebiliriz. WordPress tabanlı web sitenizi en yüksek performans ve güvenlikle çalıştırmak için eksiksiz bir sunucu altyapısı sağlanmaktadır. WordPress, dünyadaki en meşhur açık kaynaklı içerik yönetim sistemi olarak bilinmektedir. Kullanımı kolay bir gösterge panosu, küçük bloglardan çok sayfalı ticari web sitelerine kadar her şeyi yönetmenize olanak tanır.

WordPress, kullanım kolaylığı, kolay kurulumu ve web standartları nedeniyle yüz binlerce web sitesinin de tercihidir. Bu popülerlik nedeniyle, web hosting sağlayıcıları "WordPress Hosting" adı verilen özel WordPress hosting hizmetleri sunar.

WordPress hosting, gerekli eklentilerin önceden yüklenmiş olduğu bir WordPress kurulumu ile birlikte gelir. WordPress hosting, hosting sunucularımız özellikle WordPress web siteleri için son derece optimize edildiğinden en hızlı WordPress deneyimini sizlere sunar. WordPress, en hızlı sayfa yüklemelerini, otomatik WordPress güncellemelerini, ölçeklenebilirliği, en hızlı günlük yedeklemeleri, en iyi web sitesi çalışma süresini ve daha fazlasını size sunar. Tipik bir WordPress hosting sunucusu, birden çok önbelleğe alma katmanı, yüksek düzeyde ayarlanmış bir PHP sürümü, yerleşik bir CDN ağı, yerleşik güvenlik mekanizmaları, süper hızlı sürücüler, veritabanı optimizasyonları ve diğer birçok özellikten oluşur.

Web Hosting ve WordPress Hosting’in Farkları Nelerdir?

WordPress ile web siteleri oluşturmak isteyen kişiler, hosting ararken farklı hosting türleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Ulaşılacak ilk hosting türünün web hosting olduğu da bilinir. Peki aralarındaki fark nedir?

Web hosting konusunda web sitesi kurmak isteyen kişiler, veritabanı işlemlerinden otomasyon işlemlerine kadar her şeyi kendileri yapmak zorundadır. Ancak, WordPress barındırma kullananlar için, otomasyonun yapılandırılması sadece iki adımda kolayca tamamlanabilir. WordPress barındırmanın CPU ve RAM yetenekleri, yalnızca web barındırmadan daha fazlasıdır. Başka bir deyişle, web sitenizi WordPress hostingte açmak, web sitenizin daha hızlı çalışmasını sağlayacaktır.

WordPress hosting, web sitenizin otomatik olarak günlük yedeklerini oluştururken, web hosting belirli aralıklarla yedeklemeler oluşturur.

WordPress barındırma paketleri, yüklü birçok eklentiyle birlikte gelir. SEO eklentileri, e-posta eklentileri ve e-ticaret eklentileri, en yaygın olarak yüklenen eklentilerden bazılarıdır. Ancak web hosting kullanan kişi ve işletmelerin bu eklentileri tek tek eklemeleri gerekmektedir.

WordPress hosting, web sitenizde oluşabilecek sorunları ve ön belleğe alma sorunlarını çözmek için özel bir yazılıma sahiptir: SSL sertifikaları WordPress barındırma planlarına dahildir, ancak web hosting kullanan bireyler ve işletmeler SSL sertifikalarını ayrı ayrı satın alır. CDN hizmeti, WordPress hosting kapsamında kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kısacası, WordPress barındırma paketleri, web barındırma paketlerine göre bir avantaja sahiptir. Bir web sitesi kurarken, bir WordPress barındırma paketi seçerken dikkatli olmakta fayda vardır. Bu sayede web sitesinin sorunsuz çalışmasını ve kesintisiz hizmet vermesini sağlayabilirsiniz.

Web Hosting Nasıl Alınır?

Web hostingin nasıl alınabileceği konusu hakkında Natro’da detaylı bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Siteye giriş yaptığınızda karşınıza hosting seçeneği çıkmaktadır. O linke tıkladıktan sonra, karşınıza çıkan seçeneklerden size en uygununu seçmelisiniz. Bu konu hakkında Natro’da detaylı bilgiler ve nasıl bir hosting hizmeti alabileceğinize dair çözüm ve öneriler yer alır. Seçeneği seçtiğinizde karşınıza kurumsal, profesyonel, başlangıç gibi seçenekler çıkmakta ve altında da ücretleri yer almaktadır. Oradan da fiyat olarak uygun olanı seçtiğiniz takdirde web hosting hizmetinden Natro aracılığı ile yararlanmış olacaksınız.