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Watchofroyal minik dostlara 'bir kap mutluluk'

Mamalar bizden, siz sadece besleyin...

10 Mart 2022 Perşembe 11:41
Watchofroyal minik dostlara 'bir kap mutluluk'

HABER: DİNÇER KARACALAR

Watchofroyal  kurucusu Tolga Sakın, ‘Bir Kapta Mutluluk Projesi’ ile tüm Türkiye’deki sahipsiz hayvanların korunmasına katkı sağlamak, yaşam koşullarının iyileştirilmesine destek olmak amacı ve hayvan hakları ile ilgili farkındalık yaratmak için bu projeyi başlattıklarını söyledi. Sakın, "Müşterilerin destekçisi olduğu kampanyada tüm watchofroyal.’da satışa sunulan birbirinden güzel ürünlerden sipariş veren müşteriler, her siparişlerinde paket içerisinde sokaktaki minik dostlarımıza verilmesi için kedi veya köpek maması ücretsiz gönderiyor. Tek yapılması gereken sokaktaki dostlarımıza onları vermek" dedi.

"Sosyal sorumluluk projemiz  devam ettiği sürece müşterilerin hayvan hakları gönüllüsü olması ve duyarlılıklarının desteklenmesi için 'Hayvan Haklarında  Farkındalık Yarat, Sen de WATCHOFROYAL' sloganı ile  tüm hayvanseverleri sitemize davet ediyoruz. Sosyal medya kanalarından kampanya programına tam destek verecek.

Sosyal sorumluluk projesinin ses getirmesi ve sokakta kalan tüm dostlarımıza farkındalık yaratmak için sizlere gönderilen mamalar ile kedi veya köpekleri beslerken bir fotoğraf çekip sayfanızda paylaşmanızı rica ediyoruz" diyen Tolga Sakın, tüm paylaşımların Watchofroyal İnstagram sayfası ve bütün sosyal medya hesaplarında etiket yapılarak paylaşılacağını belirtti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Watchofroyal
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