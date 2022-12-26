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Verar Kargo: Türkiye'de her geçen gün E-Ticaret ile birlikte kargo sektörü hızla büyümekte!

Sürekli Artan E-ticaret pazarının genişlemesi, dünyanın bir ucundan diğer ucuna ulaşım imkanlarının devamlı artması, pazarlama tekniklerinin gelişmesi ile artan kargo trafiği adeta baş döndürüyor. Türkiye'de günlük 5 milyon kargo, Edirne'den Kars'a taşınırken,  zorlu operasyonlar nasıl yönetiliyor yazımızda birlikte bakalım.

26 Aralık 2022 Pazartesi 12:30
Verar Kargo: Türkiye'de her geçen gün E-Ticaret ile birlikte kargo sektörü hızla büyümekte!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Gelişen Online alışverişin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte kargo şirketlerinin de önemi bir hayli arttı. Öyle ki nihaiyi tüketicinin istek ve beklentilerine klasik çözümler ile cevap vermeye çalışan ve kendini çağın gerekliliklerine göre yenileyemeyen şirketler kısa süre piyasadan yok olup gitmekte. 2025 yılında Türkiye’de dağıtım ve alt yapı ağını tamamlamayı hedefleyen Verar Kargo Kargo Halkla İlişkiler Müdürü Hulisi Giray Güzel, “ Z kuşağından gelen bir yönetici olduğunu bu durumum ise sektörde benzerine az rastlanan bir hadise olduğunu ifade eden, Verar Kargo Halkla İlişkiler Müdürü Hulisi Giray Güzel, “Türkiye’nin ekonomik şartları ve bulunduğu konektör gereğiyle, e- ticaretin, pazar yerlerinde hızlı gelişmesinden ve nihaiyi tüketicinin online alış-verişe yönlenmesinden dolayı kargo sektörünün işlem hacmi arttı. Türkiye’nin günlük kargo hacmi yaklaşık adet olarak 5 milyonu buluyor. 5 milyon adeti başta uluslararası kargo şirketleri olmak üzere, yerel kargo şirketleri ile bölündüğünde herkes pastadaki payını alıyor. Bu hacim her geçen gün büyümekte ama 2022 verilerine göre ortalama 5 milyon günlük işlem hacmi var” dedi.

“2025 yılında tüm Türkiye genelinde dağıtım alt yapımızı tamamlamayı hedefliyoruz”

Sektördeki en genç araç filosuna sahip olduklarını, kendi yazılım ve alt yapılarıyla sektöre ve Kobilere daha dinamik çözüm odaklı alternatifler getireceklerini vurgulayan Hulisi Giray Güzel, “Verar Kargo olarak sürdürülebilir birlik de, yıllık ortalamada da yüzde 20-25 bandında büyüyen ve her sene pazar payını arttıran bir yapıya sahip. Şuan Türkiye ’genelinde 25 ilde altyapısı olan her geçen gün dağıtım operasyon alt yapısını genişleten bir firmayız. 2025 yılında tüm Türkiye genelinde dağıtım alt yapımızı tamamlamayı hedefleyen ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” diye konuştu.

“Verar Kargo olarak Dünya pazarını hedefliyoruz”

Kargonun hazırlanma aşamasından, sevkiyat, gümrük ve teslimat aşamasına kadar tüm süreçleri tek sistem üzerinden takip edebildiklerinin altını çizen Güzel, “Verar kargo olarak Dünya pazarını hedefliyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde alt yapı dağıtım ağımızı tamamlamaya devam ederken 2023 yılı ilk çeyrek sonrası dünya pazarındaki hedeflerimizi çalışmalarımızı hızlandırmış olacağız, Büyümemizde ülkemizin konumunun ve aynı zamanda, Türkiye’nin çok özel bir iç pazarı var. 86 milyonluk nüfusumuz var ve bu nüfus netice itibariyle üretiyor ve tüketiyor. Ülkemizin ciddi bir ihracat ve ithalat potansiyeli var. Bu etkenlerin hepsini birleştirdiğimizde, yurtiçi yurtdışı kargo sektöründeki yerimizin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğini söyleyebiliyoruz. Bizim şu anki konumumuz parlayan bir yıldız. Bu parlayan yıldızı daha parlak ve büyük bir yıldız haline getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 

“Biz aynı sektörde hizmet verdiğimiz firmalar ile, rekabet halinde değiliz. Onları çözüm ortağımız olarak görmekteyiz"

“Yeni nesil kargoculuk anlayışıyla faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini belirten Güzel “Verar Kargo olarak sektörde çok sayıda kargo lojistik işi yapan firma var biz aynı sektörde hizmet verdiğimiz firmalar ile, rekabet halinde değiliz. Onları çözüm ortağımız olarak görmekteyiz. Biz sektöre farklı ve yeni çözümlerler sunan önceki kuşakların tecrübe ve deneyimlerini, yeni nesil sistemlerle harmanlayıp çözüm ve hizmet sunan kargo şirketiyiz. Önceliğimiz müşteri memnuniyeti ve hedeflerimize hızlıca ulaşıp ülkemize daha çok katkı sunmak” dedi.

“Birincil rekabet avantajımız konumumuz, ikincisi networkümüz, üçüncüsü geniş bir iç pazara sahip olmamız”

Dünya genelimde ekonomik ve hızlı hedef sunmayı hedeflediklerini belirten Güzel, “Avrupalı, Asya-Pasifik ve Körfez taşıyıcıları sektörün büyük firmalarıdır. Bununla birlikte, sektörün dinamiklerine baktığımız zaman, özellikle Körfez taşıyıcıları sektörde ciddi anlamda hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Verar Kargo olarak bizim bu firmaların arasına yer alma hedefimiz var. Birincil rekabet avantajımız konumumuz, ikincisi networkümüz, üçüncüsü geniş bir iç pazara sahip olmamız diyebiliriz. Biz netice itibariyle bu ülkenin milli kargo şirketi olduğumuz için, ithalat ve ihracatta dominant bir yapımızın olması önemli bir avantaj. Dediğim gibi, diğer kargoların iç pazarı, yani Türkiye gibi bir nüfusu yok. Bunun dışında esnek, rekabetçi ve sürekli gelişen alt yapı ve operasyon olarak dinamik bir yapımız var. Verimliliğe ve tasarrufa önem ve öncelik veriyoruz. Tasarrufa önem veriyoruz derken yanlış anlaşılmasın. Tasarrufla beraber kalitemizi de koruyoruz. Müşterilerimize, paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza en iyi hizmeti vermek konusunda operasyon el mükemmeliyet prensibimiz var.” Diye konuştu.

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Verar Kargo
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