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Venezuela, Türkiye ve Suriye'ye 50 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi

Venezuela, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 50 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.

08 Şubat 2023 Çarşamba 09:58
Venezuela, Türkiye ve Suriye'ye 50 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi

KARAKAS - Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Maiquetia Uluslararası Havalimanı'nda, arama kurtarma ekibiyle yaptığı açıklamada, Venezuela halkının Türkiye'yle dayanışma halinde olduğunu belirtti.

Gil, ilaç ve gıda paketleriyle beraber arama kurtarma ekibini iki ülkeye uğurlayacaklarını dile getirerek, "Devlet Başkanımız Nicolas Maduro liderliğinde Venezuela hükümeti ve halkının, her iki kardeş ülkede yaşanan yıkıcı deprem nedeniyle son derece üzüntülü olduğunu bir kez daha paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve Suriye'de depremin ardından büyük bir trajedi yaşandığını vurgulayan Gil, "Uluslararası toplumdan yardımlar için acil olarak seslerini yükseltmelerini istiyoruz. Türkiye ve Suriye halkına acil şifalar diliyoruz. Mümkün olan en yüksek sayıda hayatın kurtarılmasına katkı için silahlı kuvvetlerimizden ve sivil savunmamızdan uzman bir ekibi gönderiyoruz." dedi.

İçişleri ve Adalet Bakanı Remigo Ceballos Inchaso da afet bakımı konusunda uzmanlaşmış bir ekibi Türkiye ve Suriye yollayacaklarını kaydederek, "Devlet Başkanımızın kesin talimatı var, Türkiye ve Suriye halkına destek ve dayanışmamızı göstereceğiz. Gelecekteki muhtemel ihtiyaçlar için temasta kalacağız." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
VenezuelaDevlet Başkanı Nicolas MaduroKurtarma Ekibi
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