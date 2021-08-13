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Vaypier Bomba gibi gündeme düşmeyi planlıyor..

Geçen günlerde sosyal medya hesabında paylaştığı “KISKANÇ” adlı fragmanı güzel tepki uyandırdı ve iyi bir etkileşim yarattı ve açıklamaları şöyle oldu..

13 Ağustos 2021 Cuma 17:01
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Vaypier Bomba gibi gündeme düşmeyi planlıyor..

Yakın zamanda Türkiye’nin büyük platformunda dağıtımını yapıcak olucağı “KISKANÇ” adlı parçası merakla beklentiye düştü sosyal medya mecrasında iyi etkileşim kazanan Sanatçı VAYPİE,R kendisini hayranlarına bir kez daha takdir ettiriyor.

Geçen günlerde sosyal medya hesabında paylaştığı “KISKANÇ” adlı fragmanı güzel tepki uyandırdı ve iyi bir etkileşim yarattı ve açıklamaları şöyle oldu; 

“Müziğe olan tutkumu bir çok kişi bilir. Müzik yaparken ruhun gıdası olduğunu hissedebiliyorum ve boş zamanlarımda güzel söz, beste çıkarıp gündeme bahsetmeye çalışıyorum. Günlük aktivitem haline geldiği için bu durumdan mutluyum. Önce aileme ve sonra arkamda bana aile olan takipçilerime teşekkür ediyorum.”

Açıklamalarında bulunan Sanatçı Vaypier, yakın zamanda çıkıcak olan parçasına şimdiden hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

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