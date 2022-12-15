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Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne 9 personel alınacak

15 Aralık 2022 Perşembe 14:15
Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne 9 personel alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Vangölü Feribot Müdürlüğü'nde 2 uzakyol birinci zabiti, 1 kaptan (uzakyol), 3 uzakyol başmühendisi/başmakinisti ve 3 uzakyol ikinci mühendisi/makinisti istihdam edecek.

İşgücü talebi İŞKUR’da 14.12.2022-19.12.2022 tarihleri arasında yayınlanacak. İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yer alacak.

Adayların lisans düzeyinde istenilen bölümden mezun olması ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Gemi Adamları Eğitim ve Bilgi Sistemine kayıtlı olması, Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol Birinci Zabiti) Yeterlilik Belgesi, GOC veya ROC Yeterlilik Belgesi, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi ve istenilen STCW belgelerine sahip olması gerekmektedir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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