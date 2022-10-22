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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 81 Öğretim Üyesi alacak

22 Ekim 2022 Cumartesi 20:26
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 81 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 81 öğretim üyesi alacak.

Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları, ve Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihi 4 Kasım 2022'dir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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