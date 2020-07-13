Van Gölü'ndeki tekne faciasında ceset sayısı 31'e çıktı

VAN - Gevaş ilçesinin kırsal Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara, Jandarma ve AFAD'ın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi de katıldı. 6 gün önce yapılan çalışmalarla da Çarpanak Adası'na 1 kilometre mesafede gölün 107 metre derinliğinde, batan teknenin yeri tespit edildi.

​Dün saat 16.30'da hava muhalefeti nedeniyle ara verilen çalışmalara, sabah saatlerinde ROV cihazıyla yeniden başlandı. Çalışmalarla batık tekneden 3 ceset daha çıkarıldı. Böylece gölde çıkarılan ceset sayısı 29 oldu. Ayrıca göçmenlere ait olduğu sanılan bir çanta da çıkarıldı. Cansız bedenler, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Teknedeki cesetlerin çıkarılması için jandarma ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, polis helikopteri de Van Gölü'nün yüzeyini havadan tarıyor.

BATAN TEKNEDEN 2 KİŞİNİN DAHA CESEDİ ÇIKARILDI



Van Gölü’nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan, 6 gün önce yapılan çalışmayla yeri tespit edilen teknede bugün de çalışmalar sürdürüldü. Ekiplerin ROV cihazı ile yaptığı çalışmalarda, 2 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarıldı. Faciada ölenlerin sayısı, 31'e yükseldi. Botla Çarpanak Adası'na getirilen cesetler, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.