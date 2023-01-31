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Van'da reklam alanları kiraya verilecek

31 Ocak 2023 Salı 14:20
Van'da reklam alanları kiraya verilecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Van Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki bulvar, cadde, sokak, meydan ve sair alanlarda bulunan reklam amaçlı kent mobilyalarının (billboard, otobüs durağı, megalight, cip-raket, giantboard, totem, led ekran) işletme hakkı 3 yıl süreyle kiraya verilecek.

İhale, Van Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda 8 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin istenilen belgeleri ihale saatine kadar ihale görevlilerine vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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