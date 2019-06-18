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Van'da minibüs geçişi sırasında patlama: 4 korucu yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde görevden dönen güvenlik korucularının içerisinde bulunduğu minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Yaralanan 4 güvenlik korucusu hastanede tedaviye alındı.

Van'da minibüs geçişi sırasında patlama: 4 korucu yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde görevden dönen güvenlik korucularının içerisinde bulunduğu minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Yaralanan 4 güvenlik korucusu hastanede tedaviye alındı.

18 Haziran 2019 Salı 11:54
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Van'da minibüs geçişi sırasında patlama: 4 korucu yaralı

VAN - Olay, dün akşam saatlerinde Gevaş İlçesi Elmalı ile Pınarbaşı mahalleleri arasındaki boş arazide meydana geldi. Arazide ateş yakıldığını gören güvenlik korucuları minibüsle, bölgeye giderek yakılan ateşi söndürdü. Ateşi söndürdükten sonra dönüşe geçen güvenlik korucularının içinde bulunduğu minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Yaralanan 4 güvenlik korucusu, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından bölgede operasyon başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanMinibüsPatlama4 Korucu Yaralı
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